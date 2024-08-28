Индексы МосБиржи и РТС на старте торгов снизились в пределах 0,2%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В среду в начале торгов российский рынок акций продолжил умеренное снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, Brent торгуется ниже $80 за баррель), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.

Среди лидеров снижения - акции "НОВАТЭКа", негативно отреагировавшие на рекомендованные советом директоров дивидендные выплаты за первое полугодие.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 2726,54 пункта, индекс РТС снизился на 0,2% до 938,83 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 28 августа, составляет 91,4807 рубля (-29,38 копейки).

Подешевели акции "НЛМК" (-1,5%), АФК "Система" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,2%, до 976 рублей), расписки OZON (-1,2%), бумаги "ММК" (-0,9%), "Северстали" (-0,7%), "МТС" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), ВТБ (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "ТКС Холдинг" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 35,5 рубля на акцию, сообщил эмитент. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", ожидания рынка по размеру дивидендов сложились в среднем на уровне 39 рублей (с широким диапазоном от 35 до 47,5 рублей).

Подорожали акции "Газпрома" (+1,2%), "Норникеля" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), ОК "Русал" (+0,2%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2700-2775 пунктов.

"С оптимизмом смотрим на бумаги "ЛУКОЙЛа". До конца недели компания может представить отчетность за первое полугодие. Кроме этого, техническая картина также настраивает на продолжение восстановления котировок акций. Также ждём сохранение восходящей динамики бумаг "Татнефти", - отметил он.

Предположения о том, что инвесторы в начале недели были излишнее оптимистичны по отношению к акциям "НОВАТЭКа" и "Газпрома", оправдались, считает аналитик. Во вторник эти бумаги возобновили снижение, также просел Сбербанк, полностью нивелировав рост понедельника. Заметно хуже рынка выглядели акции компаний с высоким долгом: "Сегежи групп", "Мечела", АФК "Система" и ТМК. Негативно отреагировали на полугодовые отчеты акции "М.Видео" и "ВУШ Холдинг". Обновили годовой минимум акции "АЛРОСА" после того, как совет директоров рекомендовал выплатить 2,49 рубля на бумагу в качестве дивидендов за первое полугодие, отметил Головинов.

Аналитики компании "Цифра брокер" напомнили, что в среду вечером выйдут очередные данные Росстата по недельной инфляции, и любые признаки замедления инфляционного давления окажут поддержку фондовому рынку во второй половине недели. Несмотря на повышенную рыночную волатильность, минимумы августа ограничивают риски снижения индексов, в то время как потенциал восстановления в направлении 2900 пунктов по индексу МосБиржи сохраняется на фоне позитивной корпоративной отчетности и решений эмитентов по промежуточным дивидендам.

Давление на нефтяные котировки оказывают опасения ослабления спроса на сырье в Китае. В частности, аналитики Goldman Sachs понизили средний прогноз и диапазон цен на нефть марки Brent на 2025 год на $5 за баррель, ссылаясь на более медленный рост спроса в Китае. В банке прогнозируют средний диапазон котировок Brent в следующем году на уровне $70-85 за баррель, а средний уровень цен на нефть Brent в 2025 году на уровне $77 за баррель вместо $82 ранее, отмечают эксперты "Цифра брокер".

В США во вторник индексы акций выросли на 0,02-0,2% в ожидании отчетности Nvidia за второй квартал и на статданных по американской экономике; индекс Dow Jones (+0,02%) установил новый исторический максимум.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в августе составил 103,3 пункта. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель составил 101,9 пункта, а не 100,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали августовское значение показателя на уровне 100,7 пункта, по данным Trading Economics.

Производитель графических процессоров Nvidia обнародует квартальную отчетность в среду после закрытия торгов. Аналитики полагают, что выручка компании в апреле-июне выросла более чем в два раза, что все равно будет замедлением по сравнению с первым кварталом, когда показатель подскочил более чем втрое.

В Азии в среду преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,02%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Как стало известно во вторник, инфляция в Австралии замедлилась до 3,5% в июле после роста на 3,8% в июне благодаря снижению цен на электроэнергию. В то же время темпы роста потребительских цен в стране остаются выше целевого диапазона, составляющего 2-3%.

На этой неделе в центре внимания участников рынка находятся пересмотренные данные о ВВП США (выйдут в четверг) и отчет о доходах и расходах американцев за июль (выйдет в пятницу), включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

На нефтяном рынке утром в среду цены консолидируются после коррекционного снижения накануне.

К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,1% до $79,61 за баррель (-2,3% накануне), октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1% до $75,57 за баррель (-2,4% во вторник).

Снижение котировок сдерживают сохраняющаяся геополитическая напряженность между Израилем и движением "Хезболла", а также новости о сокращении добычи в Ливии.

Ранее власти на востоке Ливии объявили форс-мажор, касающийся добычи и экспорта нефти на подконтрольной им территории. На востоке страны расположены крупнейшие месторождения и экспортные терминалы. При этом СМИ сообщают, что как минимум на некоторых месторождениях добыча нефти продолжается, несмотря на объявленную приостановку.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 3,4 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах сырья выйдут позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что новые сведения укажут на снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3 млн баррелей.