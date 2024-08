Капитализация компании Баффета Berkshire Hathaway приблизилась к $1 трлн

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Капитализация инвестиционной компании миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. вплотную приблизилась к отметке в $1 трлн.

На закрытие рынка во вторник, рыночная стоимость Berkshire составила $993 млрд. С начала 2024 года она выросла на $218 млрд.

Стоимость акций компании класса A в 2024 году поднялась на 27,4%, бумаги класса B подорожали на 29,2%.

Berkshire может стать девятой компанией в мире, капитализация которой когда-либо достигала $1 трлн, отмечает MarketWatch.

Восемь других компаний - это все члены так называемой "великолепной семерки" (Magnificent Seven) - Nvidia Corp., Microsoft Corp., Apple Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Alphabet Inc. и Tesla Inc., а также государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Tesla является единственной из этих компаний, рыночная стоимость которой на данный момент составляет менее $1 трлн.