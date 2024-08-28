Apple сократит рабочие места в подразделении цифровых услуг

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Apple Inc. сократит порядка 100 рабочих мест в подразделении цифровых услуг, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Компания уже уведомила об увольнении сотрудников, работающих в различных командах этого подразделения.

По словам источников агентства, больше всего сокращения коснутся команд приложения Apple Books и онлайн-магазина Apple Bookstore. Они также затронут сервис Apple News.

Приложение Apple Books стало менее приоритетным для компании, его не считают ключевой частью линейки услуг, отмечают источники. При этом, по их словам, приложение продолжит развиваться и со временем в нем появятся новые функции.

В случае Apple News сокращения не являются признаком снижения приоритетности этого направления, говорят собеседники Bloomberg.

Apple довольно редко прибегает к сокращению рабочих мест. Обычно это происходит в случае закрытия каких-то проектов. Ранее в этом году компания свернула проект создания собственного электромобиля, уволив часть занимавшихся им сотрудников.

Направление цифровых услуг Apple активно растет в последние годы. В минувшем финансовом году на его долю пришлось более 22% выручки компании по сравнению с менее 10% десятью годами ранее.