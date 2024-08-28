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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

Создатель книжной империи Barnes & Noble Риджио скончался в возрасте 83 лет

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Экс-председатель совета директоров американской сети книжных магазинов Barnes & Noble Леонард Риджио, почти 50 лет являвшийся ее крупнейшим акционером, скончался в возрасте 83 лет "после отважной борьбы с болезнью Альцгеймера", передает Associated Press со ссылкой на заявление его семьи.

Он приобрел бренд Barnes & Noble и ее флагманский магазин в Нью-Йорке за счет кредита в $1,2 млн в 1971 году, купил сотни новых магазинов в последующие 20 лет и в 1990-х запустил сеть книжных супермаркетов, отличавшихся низкими ценами, большой торговой площадью и уютом.

Похожими магазинами управлял герой Тома Хэнкса в популярном фильме "Вам письмо" 1998 года.

К концу 1990-х Barnes & Noble продавала восьмую часть всех книг в США. В 2019 году инвесткомпания Eliott приобрела ее примерно за $683 млн.

Леонард Риджио Barnes & Noble
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