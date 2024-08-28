"ЛУКОЙЛ" начал строительство ГХК в Буденновске

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ПАО "ЛУКОЙЛ" заложило первый камень в строительство газохимического комплекса (ГХК) на заводе "Ставролен" (100%-е дочернее предприятие ПАО в Буденновске Ставропольского края), сообщается на сайте "ЛУКОЙЛа".

Проект комплекса включает производство востребованных минеральных удобрений – карбамида и аммиака. Запуск комплекса позволит эффективно монетизировать в качестве сырья природный газ месторождений группы "ЛУКОЙЛ" в регионе Северного Каспия.

По данным правительства Ставропольского края, объем выпуска продукции, в частности карбамида, должен составить около 1,75 млн тонн в год. Проект планируется реализовать в течение пяти лет.

"Для края строительство нового суперсовременного производства имеет стратегическое значение. Это не только дополнительные налоговые поступления, но и около 600 новых рабочих мест. Промышленный объект поможет укрепить и сопутствующую инфраструктуру – дорожную, коммунальную, социальную. Важно, что инвестор уделил особое внимание соблюдению всех стандартов экологической безопасности", - цитирует пресс-служба губернатора края Владимира Владимирова.

По данным министерства экономического развития региона, сумма инвестиций в проект составляет 163 млрд рублей.

ООО "Ставролен " – второй по величине в России производитель полиэтилена низкого давления (ПЭНД) после "Казаньоргсинтеза" и третий по объемам производства полипропилена после "Нижнекамскнефтехима" и "Томскнефтехима". В настоящее время ГПЗ на "Ставролене" перерабатывает более 2 млрд куб. метров газа в год.