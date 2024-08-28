Инфляция в РФ с 20 по 26 августа составила 0,03%, годовая замедлилась в район 9,0%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 20 по 26 августа составила 0,03% после 0,04% с 13 по 19 августа, 0,05% с 6 по 12 августа и 0,00% с 30 июля по 5 августа, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 26 августа составил 0,12%, с начала года - 5,19%.

Из данных за 26 дней августа этого и прошлого годов следует, что на 26 августа годовая инфляция замедлилась до 9,02% с 9,04% на 19 августа (9,13% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,01% с 9,04% на 19 августа, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Цены на плодоовощную продукцию за неделю снизились на 1,3% (на неделе с 13 по 19 августа - опустились на 1,4%), в том числе на свеклу столовую - на 4,0%, морковь - на 3,5%, картофель - на 2,9%, бананы - на 2,1%, капусту - на 1,6%, лук и яблоки - на 1,5%, помидоры - на 1,0%. Одновременно цены на огурцы выросли на 3,4%.

За период с 13 по 19 августа выросли цены на масло сливочное на 1,0%, молоко стерилизованное - на 0,9%, колбасы вареные - на 0,7%, свинину и масло подсолнечное -на 0,6%, колбасу полукопченую и варено-копченую, хлеб ржаной - на 0,5%, рыбу мороженую, сметану и чай черный - на 0,4%. Снизились цены: на сахарный песок - на 0,4%, яйца куриные - на 0,3%, мясо кур - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин увеличились за неделю на 0,2% (неделей ранее - на 0,3%), дизельное топливо - на 0,1% (также на 0,1%).

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 20 по 26 августа уменьшилась на 5,1% (с 13 по 19 августа - снизилась на 1,3%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2024 году составляет 6,8% (вырос с 6,3% на начало июля).