Рубль в среду подешевел в паре с юанем на снижении активности экспортеров

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль подешевел в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которые завершили перечисление в бюджет налоговых выплат. Единый день уплаты налогов в этом месяце пришелся на сегодняшний день.

Курс юаня в 19:00 по Москве составил 11,839 руб., что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 августа на 3,58 копейки, до 91,4449 руб./$1, и уменьшил курс евро на 21,13 копейки, до 102,0798 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"В среду рубль умеренно подешевел в паре с китайским юанем. Рубль еще вчера прервал череду усиленного роста, состоявшую из четырех сессий подряд, в ходе которой сумел обновить максимальные отметки с конца июня. Это произошло благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны экспортеров под уплату налогов. Сегодня в бюджет были перечислены страховые взносы, НДФЛ, НДС и налог на прибыль, после чего рубль лишился важного фактора поддержки и довольно быстро перешел к активному ослаблению. Сегодня рубль приблизился к уровню 12 руб. за юань, полагаем, что до конца недели он преодолеет эту отметку. В дополнение к завершению налогового периода давление на него оказывает ухудшение ситуации на рынке нефти", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок, а также из-за завершения налогового периода. Среди ближайших факторов поддержки рубля можно отметить возможное ужесточение монетарной политики. На более долгосрочном горизонте динамика курса рубля в основном будет определяться скоростью нормализации расчетов за импорт и других финансовых операций. Мы ожидаем, что на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению рубля, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и смягчением параметров указа об обязательном возврате валютной выручки, упрощающего расчеты для экспортеров. К концу 2024 года курс доллара США может находиться около 93 руб., курс юаня - 12,8 руб.", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Нефть

Цены на нефть продолжают падать вечером в среду после выхода данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $78,92 за баррель, что на 0,78% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,92%, до $74,8 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 846 тыс. баррелей - до 425,18 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,78 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 668 тыс. баррелей после спада на 560 тыс. баррелей неделей ранее.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 августа увеличилась на 3 базисных пункта - до 18,25% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно вторника на 8 базисных пунктов, до 17,63% годовых, версия на три месяца поднялась на 3 базисных пункта, до 16,73% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта и в среду составила 16,73% годовых.