Производство СПГ в РФ в июле выросло на 1% до 2,2 млн т

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в июле 2024 года выросло по сравнению с прошлогодним показателем на 1% до 2,2 млн тонн, сообщил Росстат. Статистическое ведомство округляет данные до одного знака после запятой.

Обычно летом на предприятиях газовой отрасли, и в том числе на заводах СПГ, проводится профилактическое обслуживание с остановкой оборудования.

За семь месяцев 2024 года производство СПГ составило 19,6 млн тонн, что на 4,6% больше, чем годом ранее.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Согласно среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году в РФ ожидается выпуск 38 млн тонн СПГ.