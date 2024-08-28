Добыча природного газа в РФ в жарком июле подскочила на 16% до 50 млрд куб. м

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в РФ в июле 2024 года составила 50,0 млрд куб. м, что на 16% выше, чем за июль 2023 года (43,1 млрд куб. м).

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых Росстатом данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного") - 41,3 млрд куб. м - и газа нефтяного попутного ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 8,7 млрд куб. м.

Температурный фон, влияющий на потребление газа в энергетике, в отчетном месяце мог оказать заметную поддержку потреблению. По данным "Системного оператора ЕЭС России", в июле 2024 года температура воздуха по стране была на полтора градуса Цельсия выше климатической нормы и на градус выше прошлогодней.

Выработка ТЭЦ в июле выросла на 8,7%. Выпуск такой газоёмкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений) в июле увеличился на 9,5%. На внешних рынках росли поставки "Газпрома" в Китай и Узбекистан.

Суммарно добыча газа за 7 месяцев 2024 года, по данным Росстата, составила 396,5 млрд куб. м (годом раньше было 363,3 млрд куб. м), то есть рост составил 9%.

Согласно среднесрочному макропрогнозу, добыча газа в РФ в 2024 году ожидается на уровне 666,7 млрд куб. м. При этом по итогам первых семи месяцев она превзошла прогнозный трек более чем на 16 млрд куб. м.

В 2021 году в России было добыто 763 млрд куб. м газа, в 2022-м - 676 млрд куб. м, в 2023-м - 638 млрд куб. м.

Производство газа в РФ в 2022 и 2023 годах значительно снизилось из-за сокращения потоков в западном направлении. С другой стороны - растет потребление внутри страны, а также поставки в Азию.