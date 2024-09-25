В России в августе добыча природного газа выросла на 7,5%, до 51,6 млрд куб. м

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В России в августе 2024 года добыча газа составила 51,6 млрд куб. м, что на 7,5% выше, чем за август 2023 года (48 млрд куб. м).

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых Росстатом данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного") - 43 млрд куб. м - и газа нефтяного попутного ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 8,6 млрд куб. м.

Температурный фон, влияющий на потребление газа в энергетике, в отчетном месяце был нейтрален, не стимулируя, но и не сдерживая потребление. По данным "Системного оператора ЕЭС России", в августе 2024 года температура воздуха по стране была примерно на уровне климатической нормы, а также на уровне прошлогодних значений.

Выработка ТЭЦ в августе выросла на 0,5%. Выпуск такой газоёмкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений), в августе увеличился на 11,4%. На внешних рынках росли поставки "Газпрома" в Китай и Узбекистан.

Суммарно добыча газа за 8 месяцев 2024 года, по данным Росстата, составила 448,1 млрд куб. м (годом раньше было 411,2 млрд куб. м), то есть рост составил 9%.

По действующему среднесрочному макропрогнозу, добыча газа в России в 2024 году ожидается на уровне 666,7 млрд куб. м. При этом по итогам первых восьми месяцев она превзошла прогнозный трек более чем на 17 млрд куб. м.

В 2021 году в России было добыто 763 млрд куб. м газа, в 2022-м - 676 млрд куб. м, в 2023-м - 638 млрд куб. м.

Производство газа в стране в 2022 и 2023 годах значительно снизилось из-за сокращения потоков в западном направлении. С другой стороны - растет потребление внутри страны, а также поставки в Азию.