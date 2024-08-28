ОАК в I полугодии получила 17,7 млрд рублей чистого убытка по МСФО

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в январе-июне 2024 года получило чистый убыток по МСФО в размере 17,7 млрд руб. против прибыли в 6,1 млрд руб. за тот же период прошлого года, говорится в отчете группы.

Выручка группы выросла на 15% до 215,3 млрд руб., себестоимость продаж - на 20% до 184,7 млрд руб. Таким образом, валовая прибыль составила 30,6 млрд руб. (-10%).

Существенное давление на финансовый результат группы оказали управленческие и коммерческие расходы - 19,4 млрд и 13,9 млрд руб. соответственно.

Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода достигли 906,9 млрд руб. против 848,1 млрд руб. на конец 2023 года. Краткосрочные обязательства были на уровне 1,1 трлн руб. против 921,6 млрд руб.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ, контролируется госкорпорацией "Ростех".