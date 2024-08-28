Выпуск золота в РФ в июле вырос на 10,1%
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россия в июле 2024 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 10,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Относительно июня показатель подскочил на 26,2%.
В общей сложности по итогам 7 месяцев объем производства золота в РФ превышает результат соответствующего периода прошлого года на 5,9%.
Производство золотосодержащих концентратов прибавило в июле 2,4% к июлю прошлого года и 10,8% к июню текущего. По итогам января-июля показатель вырос на 2,9%.
Выпуск серебра (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) в июле подрос на 0,2% год к году, хотя снизился на 11,5% к предыдущему месяцу. По итогам 7 месяцев наблюдается рост на 15,4%.
Абсолютных показателей по выпуску драгметаллов и концентратов Росстат не публикует.
Ювелирных изделий из золота и серебра в июле было произведено на 22,3 млрд рублей – это на 38% больше, чем в июле прошлого года, но на 5,5% меньше, чем в июне текущего. По итогам 7 месяцев выпуск ювелирных изделий в денежном выражении подскочил на 57,6%.