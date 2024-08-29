Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips вслед за позитивной динамикой вечерней сессии накануне, в то время как внешние фондовые площадки подают негативные сигналы, стабилизировалась нефть (фьючерс на Brent торгуется у $78,6 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,7%, лидерами роста выступили акции Эн+ на фоне отчета за первое полугодие по МСФО.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2717,47 пункта (+0,7%), индекс РТС - 937,01 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 августа, составляет 91,4449 руб. (-3,58 копейки).

Чистая прибыль En+ Group (+2,6%) по МСФО в I полугодии 2024 года выросла на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $957 млн, сообщила компания. Скорректированная EBITDA увеличилась на 43,8%, до $1,5 млрд.

Выручка составила $7 млрд (-3,6%). Ее снижение в первую очередь связано с уменьшением на 2,2% средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну, говорится в сообщении. Чистый долг по итогам января-июня 2024 г. вырос на 4,7%, до $9,1 млрд.

Также подорожали акции "Аэрофлота" (+2,4%), ОК "Русал" (+2,1%), "Газпрома" (+1,5%), "Северстали" (+1,4%), "Роснефти" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +0,5% "префы"), ВТБ (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "ТКС Холдинг" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-1,3%), "Интер РАО" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "МТС" (-0,2%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2700-2750 пунктов. До конца недели квартальные финрезультаты опубликуют "ЛУКОЙЛ", "Газпром" и "Роснефть". Если не будет негативных сюрпризов, это может стать значимым фактором в пользу того, что российский рынок все же нашел свой годовой минимум. Однако даже в таком случае сильного движения вверх до заседания ЦБ РФ 13 сентября не ожидается, считает аналитик.

Индекс МосБиржи накануне смог удержаться вблизи отметки 2700 пунктов. Самым ярким событием среды стала отчетность ПАО "Сегежа групп" и новости о предстоящей допэмиссии. На этом фоне акции компании потеряли более 20%. Примечательно, что под выраженным давлением также были бумаги главного акционера "Сегежи" - АФК "Система", отметил Головинов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", корпоративные финрезультаты пока не оказывают положительного влияния на рынок, но в четверг ситуация может измениться.

Segezha Group планирует провести дополнительную эмиссию акций для улучшения своего финансового положения, параметры которой будут объявлены осенью. Чистый долг компании составляет 140,9 млрд рублей при капитализации в 20,1 млрд рублей. Финансовые проблемы Segezha Group оказывают давление и на котировки акций холдинговой компании АФК "Система". В четверг "Система" раскроет результаты за I полугодие 2024 года, что позволит оценить готовность холдинга к поддержке дочерней компании.

Также полугодовые отчеты в четверг представят "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Аэрофлот", ГК "Самолет" и другие компании, что может определить дальнейшую траекторию индекса МосБиржи. Внимания заслуживают результаты "Аэрофлота", которые могут оказаться рекордными по чистой прибыли за I полугодие и II квартал, учитывая опубликованные ранее данные по росту пассажиропотока, полагают аналитики компании "Цифра брокер".

Зарубежные фондовые индексы

В США накануне индексы акций завершили сессию снижением на 0,4-1,1% во главе с Nasdaq перед выходом важных статданных, а также квартального отчета Nvidia после закрытия рынка.

На этой неделе в центре внимания участников рынка находятся пересмотренные данные о ВВП США, которые будут обнародованы в четверг, и пятничный отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,02%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), смешанно движутся американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились на 0,1-0,4%).

Участники рынка оценивают квартальную отчетность чипмейкера Nvidia, показавшую более чем двукратный рост чистой прибыли и выручки. Однако акции компании резко подешевели (на 6,9% на постмаркете), потому что темпы роста, хотя и остаются сильными, замедляются уже несколько кварталов подряд.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены стабилизировались после снижения по итогам предыдущих двух сессий.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $78,62 за баррель (-0,05% и -1,1% накануне), октябрьская цена фьючерсов на WTI - $74,56 за баррель (+0,1% и -1,3% в среду).

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 846 тыс. баррелей, тогда как аналитики прогнозировали более существенное снижение, на 2,78-3 млн баррелей. Тем временем, товарные запасы бензина упали на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 275 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 815 тыс. баррелей.

Ранее власти на востоке Ливии объявили форс-мажор, касающийся добычи и экспорта нефти на подконтрольной им территории, где расположены крупнейшие месторождения и экспортные терминалы.