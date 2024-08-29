Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, выступит на пленарной сессии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас идет активная подготовка к форуму во Владивостоке. Готовится к этому и президент. Там будет обширная программа, в том числе международная", - сказал Песков.

По его словам, "будет пленарное заседание, на котором выступит президент Путин, будет пленарное обсуждение".

"Это очень важное мероприятие. Дальний Восток и Арктика для нашей страны – это территории, обладающие несомненным приоритетом. Там очень динамично развивается промышленность, территории опережающего развития", - отметил Песков, добавив, что на ВЭФ президенту будут представлены новые такие территории.

"Принимаются эффективные меры с тем, чтобы прекратить отток населения с Дальнего Востока в европейскую часть России, чтобы сделать жизнь там не менее комфортной", - сказал пресс-секретарь главы государства.

"Развитие этих регионов и есть главная задача форума", - заключил Песков.