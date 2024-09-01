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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Путин после визита в Монголию прилетит на Дальний Восток для участия в ВЭФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе совершит визит в Монголию и несколько региональных поездок, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1", ВГТРК).

Ожидается, что после официального визита в Монголию глава государства прилетит на Дальний Восток, где примет участие в Восточном экономическом форуме и проведет совещание по развитию региона.

Также, по информации программы, в графике президента есть еще одна региональная поездка.

Кроме того, ожидается, что на следующей неделе Путин отдаст свой голос в Единый день голосования и проведет открытый урок "Разговор о важном".

Владимир Путин
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