ЦБ предусмотрел для одного из сценариев развития максимум ставки в 2025 году 20-22%

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Банк России подготовил наряду с базовым, наиболее вероятным сценарием макроэкономического развития и денежно-кредитной политики в 2024 году и 2025-2027 годах, три альтернативных варианта развития российской экономики на среднесрочном горизонте, учитывая сложные внутренние и внешние условия, в зависимости от композиции и интенсивности шоков, с которыми она может столкнуться.

Они описаны в опубликованном на сайте ЦБ проекте Основных направлений единой государственно денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.

ЦБ отмечает, что хотя базовый сценарий наиболее вероятен, он не предопределен, его реализация зависит не только от процессов внутри страны, но и от внешних условий, которые остаются сложными.

В целом отличия сценариев друг от друга заключаются в различном соотношении факторов спроса и предложения. Сценарий "Проинфляционный" предполагает более высокий спрос, сценарий "Дезинфляционный" - более высокое предложение, а "Рисковый" - сочетание отрицательных факторов как спроса, так и предложения.

Вероятность реализации "Рискового" сценария по сравнению с прошлым годом снизилась. Среди сценариев "Дезинфляционный" и "Проинфляционный" наиболее вероятным является второй.

Политика Банка России при любом сценарии будет направлена на возвращение инфляции к 4%. Набор мер и принимаемых решений будет корректироваться исходя из состояния российской экономики, динамики инфляции и основных показателей на финансовых рынках.

Базовый сценарий

В базовом сценарии мировая экономика продолжает развиваться в рамках сформировавшихся трендов и в отсутствие новых шоков. Инфляция снижается, но в развитых странах это происходит медленнее, чем предполагалось. Поэтому центральные банки будут поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время. При этом мировая экономика устойчива к повышению ставок. Введенные в отношении российской экономики ограничения сохраняются на всем прогнозном горизонте, и геополитические условия значимо не меняются.

По этому сценарию с учетом перегрева российской экономики в 2024 году ВВП вырастет на 3,5-4%. В 2025-2026 годах темпы роста замедлятся, в том числе под влиянием жесткой денежно-кредитной политики, но устойчивый рост инвестиционного спроса продолжится. Это отражает сдвиг в структуре экономики в сторону увеличения доли инвестиций. В 2027 году российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5%.

Инфляция замедлится до 4-4,5% в 2025 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Для этого потребуется поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время. Высокая ключевая ставка обеспечит необходимую реальную жесткость денежно-кредитных условий для снижения кредитной и увеличения сберегательной активности экономических агентов в условиях их повышенных и незаякоренных инфляционных ожиданий.

По прогнозу Банка России, в 2024 году средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 16,9-17,4% годовых, в 2025 году - 14-16% годовых, в 2026 году - 10-11% годовых. В 2027 году она вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 7,5-8,5% годовых.

Сценарий "дезинфляционный (выше потенциал)"

Дезинфляционный сценарий предполагает более существенное расширение инвестиций в основной капитал и более высокие темпы прироста совокупной факторной производительности. Это приводит к увеличению потенциального выпуска, и растущее предложение покрывает высокий внутренний спрос.

Динамика ВВП складывается позитивнее, чем в базовом сценарии, за счет более высоких темпов роста конечного потребления и валового накопления. При этом увеличение производительности труда снижает проинфляционное влияние высоких темпов роста реальных зарплат. В результате инфляционное давление снижается быстрее, чем в базовом сценарии.

Это позволит Банку России перейти к снижению ключевой ставки раньше, чем заложено в базовом сценарии. В 2025 году средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 12,0-14,0% годовых (-2 п.п. к базовому сценарию), в 2026 году - 9,0-10,0% годовых (-1 п.п.). В 2027 году, как и в базовом сценарии, она вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 7,5-8,5% годовых.

Сценарий "проинфляционный (выше спрос)"

В проинфляционном сценарии факторы роста спроса носят более устойчивый характер и сохраняются в 2025 году. Рынок труда остается жестким. Необходимость расширения предложения обуславливает повышенный инвестиционный спрос. В результате высокий внутренний спрос и рост издержек предприятий на оплату труда усиливают давление на инфляцию.

Этот альтернативный сценарий также предполагает более высокие расходы бюджета на программы льготного кредитования. Это становится дополнительным фактором расширения внутреннего спроса и ускорения инфляции.

В сценарий также заложено усиление политики протекционизма и ввод тарифов на импорт для стимулирования импортозамещения, что приводит к удорожанию импортных товаров, росту спроса на российские товары и, соответственно, цен на них.

Еще одна предпосылка проинфляционного сценария - экономические агенты при принятии решений больше ориентируются на информацию о динамике цен в прошлом, то есть инфляционные ожидания более адаптивны, и это повышает устойчивость динамики инфляции. В совокупности эти факторы приводят к более высокому инфляционному давлению, чем в базовом сценарии.

Поэтому Банк России будет вынужден проводить еще более жесткую денежно-кредитную политику. Средняя ключевая ставка в 2025 году будет находиться в диапазоне 16-18% годовых, в 2026 году - 11,5-12,5% годовых, в 2027 году - 8,5-9,5% годовых. То есть средняя ключевая ставка в конце горизонта выше нейтрального диапазона базового сценария из-за устойчиво более высокой доли расходов бюджета на льготные программы кредитования.

Однако даже при большей жесткости денежно-кредитной политики из-за масштаба проблем инфляция замедлится до уровня вблизи цели 4-4,5% только в 2026 году и закрепится на 4% к 2027 году.

Сценарий "рисковый (глобальный кризис)"

В рисковом сценарии значительно ухудшаются внешние условия. Высокий уровень процентных ставок в мире и дисбалансы на финансовых рынках развитых стран в 2025 году приводят к мировому финансовому кризису, сопоставимому по масштабу с кризисом 2007-2008 годов.

Это происходит в условиях разделения стран на региональные блоки, что только усиливает кризисные явления. Процессы деглобализации нарастают - реализуется риск ухудшения отношений между Китаем и США.

Для российской экономики в этом сценарии предполагается усиление санкционного давления на экспорт - геополитический фон существенно ухудшается, дисконт на российские товары расширяется. Из-за глобального финансового кризиса и усиления санкционных ограничений происходит как сдвиг потенциального уровня российской экономики, так и замедление темпов ее роста.

Сокращение выпуска российской экономики в этом сценарии будет продолжаться два года. Экономика перейдет к восстановительному росту в 2-3% только в 2027 году. Ее возвращение к сбалансированному росту произойдет за пределами прогнозного периода.

Инфляция в 2025 году вырастет до 13-15% из-за существенного сокращения предложения.

Чтобы предотвратить раскручивание инфляционной спирали, Банк России будет вынужден существенно ужесточить ДКП. Ключевая ставка в среднем в 2025 году составит 20-22% годовых.

В 2026 году для ограничения инфляционных рисков и обеспечения возвращения инфляции к цели Банк России будет также проводить более жесткую ДКП, чем в базовом сценарии. Инфляция приблизится к цели только в конце прогнозного горизонта.