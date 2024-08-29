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Территориальные фонды ОМС, куда обращаются покинувшие приграничье, получат более 1 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделяет более миллиарда рублей на покрытие расходов территориальных фондов ОМС, куда вынуждены обращаться жители Курской и Белгородской областей, покинувшие свои регионы, заявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Необходимо обеспечивать доступность медицины для жителей Курской, Белгородской областей. Многие из них сейчас стали чаще обращаться к врачам за пределами своих регионов. Соответственно, это ведет к увеличению финансовой нагрузки на территориальные фонды ОМС. На покрытие их расходов предусмотрели более одного миллиарда рублей", - сказал он.

Он подчеркнул, что принимаемые меры "носят системный характер и направлены непосредственно на адресную помощь людям".

По словам премьер-министра, важно, чтобы у медиков было все необходимое для лечения пострадавших.

"Правительство выделит регионам почти 600 млн рублей на приобретение первоочередного медицинского оборудования. Финансирование позволит закупить свыше 430 различных изделий, среди которых и передвижные аппараты для ультразвуковых исследований, искусственной вентиляции легких, эндоскопическое оборудование и другое", - сказал Мишустин.

Такое оснащение, востребованное для проведения диагностики и терапии, должно поступить в медучреждения как можно скорее, подчеркнул глава правительства.

Михаил Мишустин Правительство ОМС Курская область Белгородская область
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