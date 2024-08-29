На закупку медоборудования для пострадавших в Курской области выделят 600 млн рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделило около 600 млн рублей на закупку медицинского оборудования для пострадавших в Курской области, сообщает сайт правительства. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На эти деньги закупят не менее 434 единиц медицинских изделий и оборудования для оказания помощи пострадавшим. Это в том числе аппараты для проведения рентгена, УЗИ, ИВЛ, ЭКГ, бронхоскопы, гастроскопы, электрокоагуляторы, эндоскопическое оборудование, стерилизаторы, мобильные хирургические лампы, операционные столы и медицинские кровати.

Также подписано распоряжение о выделении федеральных средств Курской области на оснащение автомобилей скорой медицинской помощи средствами радиоэлектронной борьбы и специальными средствами связи. Решение направлено на обеспечение безопасной работы выездных бригад скорой помощи.