Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:14

На закупку медоборудования для пострадавших в Курской области выделят 600 млн рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделило около 600 млн рублей на закупку медицинского оборудования для пострадавших в Курской области, сообщает сайт правительства. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На эти деньги закупят не менее 434 единиц медицинских изделий и оборудования для оказания помощи пострадавшим. Это в том числе аппараты для проведения рентгена, УЗИ, ИВЛ, ЭКГ, бронхоскопы, гастроскопы, электрокоагуляторы, эндоскопическое оборудование, стерилизаторы, мобильные хирургические лампы, операционные столы и медицинские кровати.

Также подписано распоряжение о выделении федеральных средств Курской области на оснащение автомобилей скорой медицинской помощи средствами радиоэлектронной борьбы и специальными средствами связи. Решение направлено на обеспечение безопасной работы выездных бригад скорой помощи.

Михаил Мишустин Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Курской области собирают вооруженный добровольческий отряд

Экс-замминистра обороны Попов отрицает причастность к мошенничеству

Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию

Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию

Сбербанк начнет строить новый офис в Петербурге в 2025 году

Глава "Росатома" заявил, что госкорпорация не уйдет с международных рынков

Глава "Росатома" заявил, что госкорпорация не уйдет с международных рынков

Следствие просит арестовать экс-замминистра обороны РФ Попова

ЦБ предусмотрел для одного из сценариев развития максимум ставки в 2025 году 20-22%

ЦБ предусмотрел для одного из сценариев развития максимум ставки в 2025 году 20-22%

Экс-замминистра обороны РФ Попов задержан по делу о мошенничестве

Экс-замминистра обороны РФ Попов задержан по делу о мошенничестве
Задержание Павла Дурова во Франции

В Кремле не знают, сколько гражданств у Дурова

Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });