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Выручка НЛМК по МСФО в I полугодии выросла на 17%, чистая прибыль упала на 11%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль группы "НЛМК" по МСФО в первом полугодии 2024 года составила 81,647 млрд рублей по сравнению с 91,752 млрд рублей годом ранее (падение на 11%), говорится в консолидированной отчетности компании.

Во втором квартале чистая прибыль упала в 1,6 раза по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составила 37,328 млрд рублей.

Выручка группы за отчетный период увеличилась на 17% г/г, до 517,789 млрд рублей. Во втором квартале выручка находилась на отметке 267,554 млрд рублей (254,377 млрд рублей во втором квартале 2023 года).

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НЛМК
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