Группа НЛМК сократила в I полугодии производство стали на 15%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Группа НЛМК (флагманский актив - Новолипецкий металлургический комбинат) сократила в первом полугодии 2024 года производство стали на 15% в годовом исчислении, до 7,4 млн тонн, говорится в отчете эмитента.

Продажи металлопродукции группы снизились в январе-июне на 11% год к году, до 8 млн тонн.

Снижение показателей компания объясняет продажей сортовых активов.

Как сообщалось, чистая прибыль группы "НЛМК" по МСФО в первом полугодии 2024 года составила 81,647 млрд рублей по сравнению с 91,752 млрд рублей годом ранее (падение на 11%). Во втором квартале чистая прибыль упала в 1,6 раза по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составила 37,328 млрд рублей. Выручка группы за отчетный период увеличилась на 17% г/г, до 517,789 млрд рублей. Во втором квартале выручка находилась на отметке 267,554 млрд рублей (254,377 млрд рублей во втором квартале 2023 года).

EBITDA группы в январе-июне составила 156,3 млрд рублей против 144,1 млрд рублей годом ранее (+8,4%), рентабельность по EBITDA составила 30%, что на 2 п.п. ниже показателя в первом полугодии 2023 года, говорится в полугодовом отчете НЛМК.

Свободный денежный поток составил в отчетном периоде 68,9 млрд рублей, несущественно изменившись по сравнению с 68,1 млрд рублей годом ранее.

Соотношение чистый дол/EBITDA составило в январе-июне отрицательные 0,17х (минус 0,09х годом ранее)