Полугодовая выручка сети медцентров ЕМС сократилась на 9,6%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выручка МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC ) в I полугодии сократилась в годовом измерении 2023 года на 9,6% - до 125,8 млн евро, говорится в финансовой отчетности компании.

В том числе, выручка от амбулаторного обслуживания составила 66,8 млн евро (снижение на 10,1%), от стационарного лечения - 48,7 млн евро (снижение на 6%).

Валовая прибыль сократилась на 6,2% - до 53,7 млн евро.

Прибыль от основной деятельности составила 44,2 млн евро, сократившись на 4,2%.

Прибыль до налогообложения упала на 21% - до 43,1 млн евро.

Себестоимость снизилась на 11,9% - до 72,1 млн евро.

Чистая прибыль составила 43,2 млн евро, что на 20,2% меньше, чем в I полугодии 2023 года.

ЕМС - сеть частных медицинских клиник, в которую входят шесть многопрофильных медицинских центров, перинатальный и педиатрический комплекс, реабилитационный центр, а также гериатрический центр.

МКПАО "ЮМГ" было зарегистрировано в декабре 2023 года в САР на острове Октябрьский (Калининградская область) в рамках редомициляции ЕМС с Кипра. Уставный капитал МКПАО "ЮМГ" составляет 3,349 млн рублей, он состоит из 90 млн обыкновенных акций номиналом 0,0372 рубля каждая. Акции компании c 15 июля 2021 года торгуются на "Московской бирже". Менеджмент группы владеет 72,72% уставного капитала компании.