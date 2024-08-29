Рубль пал в паре с юанем на снижении активности экспортеров после уплаты налогов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которые в среду завершили августовское перечисление в бюджет налоговых выплат. Курс юаня в 19:00 составил 11,925 руб., что на 8,6 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 30 августа на 0,99 копейки, до 91,4548 руб. за доллар, и уменьшил курс евро на 30,84 копейки, до 101,7714 руб. за евро.

Банк России пока сохраняет цель по инфляции на уровне 4%, но рассмотрит возможность ее снижения в будущем после стабилизации вблизи таргета, говорится в проекте основных направлений единой государственно денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.

"На текущем этапе Банк России принял решение сохранить цель по инфляции на уровне 4%. После замедления инфляции и ее стабилизации вблизи 4% Банк России оценит целесообразность снижения уровня цели по инфляции", - отмечает ЦБ.

При этом регулятор подчеркивает, что снижение уровня цели возможно не ранее 2028 года. "В случае принятия такого решения оно будет объявлено за несколько лет до предполагаемого изменения. Это позволит минимизировать издержки перехода экономики к новому уровню цели", - говорится в документе.

Последние данные пока не свидетельствуют о последовательном снижении текущих темпов роста цен, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

"Если исходить из того, что большого досчета по сравнению с тем, что показывают недельные данные, не происходит, то мы видим, что устойчивые темпы роста цен в августе, наверное, складываются по-прежнему в том же диапазоне, 6-7% в сезонно сглаженном выражении в пересчете на год, который с не очень большими колебаниями наблюдается с начала этого года", - сказал он на пресс-конференции в связи с публикацией проекта основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на 2025-2027 годы.

Таким образом, отметил он, "пока данные, наверное, не дают оснований говорить, что мы уже однозначно видим последовательное снижение текущих темпов роста цен по направлению к нашей цели".

Баланс аргументов по движению ключевой ставки не изменился: совет директоров Банка России в сентябре оценит целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях, кроме того, заявил Заботкин на пресс-конференции в четверг.

"Совет директоров будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Это означает, как вы знаете, что повышение на следующем заседании не предопределено, оно будет зависеть от поступающих данных. И опять же, исходя из того, что я сказал чуть раньше, по всей видимости, общий баланс аргументов за повышение и за неизменность не изменился. С одной стороны, мы имеем примерно такую же динамику роста цен и некоторое увеличение инфляционных ожиданий. С другой стороны, оперативные данные позволяют говорить о некотором замедлении роста спроса и кредитования. До 13 сентября мы еще получим много новых данных", - сказал он.

Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по экономическим вопросам 26 августа, на котором обсуждалась борьба с инфляцией и ситуация на рынке кредитования, вскоре будет готов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Эти поручения сейчас готовятся, они на выходе", - сказал он журналистам. По словам представителя Кремля, в перечне "будут поручения, связанные и с борьбой с инфляцией, и с кредитным перегревом, и так далее".

Песков также заявил, что в подготовке поручений принимают участие и профильные специалисты из администрации президента.

Инфляция в РФ с 20 по 26 августа составила 0,03% после 0,04% с 13 по 19 августа, 0,05% с 6 по 12 августа и 0,00% с 30 июля по 5 августа, сообщил в среду вечером Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 26 августа составил 0,12%, с начала года - 5,19%.

Из данных за 26 дней августа этого и прошлого годов следует, что на 26 августа годовая инфляция замедлилась до 9,02% с 9,04% на 19 августа (9,13% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,01% с 9,04% на 19 августа, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.

"Рубль на старте сессии резко подешевел к юаню, который установил недельный максимум вблизи 11,97 руб. Затем российская валюта быстро отыграла почти все дневные потери, но вскоре вновь сдала позиции и торгуется в умеренном минусе. (. . .) Фактор внешней торговли, скорее всего, и дальше будет выступать одним из основных для динамики рубля. Снижение цен на нефть, стартовавшее в начале июля, с лагом в 1-2 месяца сокращает валютную выручку экспортеров. К тому же экспорт уменьшается в количественном выражении из-за санкций, геополитики, а также ослабления спроса в Китае. В то же время импорт может восстанавливаться по мере адаптации компаний к новым санкционным ограничениям. Это усугубляется уменьшением в два раза доли экспортной выручки, обязательной к возврату в страну", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль слабеет на фоне слабой динамики на нефтяном рынке, а также из-за завершения налогового периода. Среди ближайших факторов поддержки рубля можно отметить возможное дальнейшее ужесточение монетарной политики. На более долгосрочном горизонте динамика курса рубля в основном будет определяться скоростью нормализации расчетов за импорт и других финансовых операций. Мы ожидаем, что на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению рубля, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и смягчением параметров указа об обязательном возврате валютной выручки, упрощающем расчеты для экспортеров. К концу 2024 года курс доллара США может находиться около 93 руб., курс юаня - 12,8 руб.", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Цены на нефть активно растут вечером в четверг на фоне сильных статданных из США, подтвердивших устойчивость американской экономики и ослабивших опасения трейдеров в отношении возможного снижения спроса на энергоносители в стране.

Оценка роста ВВП США во втором квартале была пересмотрена министерством торговли с повышением - до 3% в пересчете на годовые темпы с 2,8%. Между тем, количество новых заявок на пособие по безработице в Штатах на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. - до 231 тыс., сообщило Минтруда США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $79,59 за баррель, что на 1,22% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,62%, до $75,72 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Ливии. В начале недели власти восточной части страны объявили о прекращении добычи на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. Введенный форс-мажор также распространяется на экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

Такое решение принято на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством Ливии, которое находится на западе страны. Противоречия касаются руководства ливийским центробанком.

Экспорт из пяти портов в восточной части Ливии был приостановлен, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В общей сложности пропускная способность экспортных терминалов в этих портах составляет порядка 800 тыс. баррелей в сутки.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 августа упала на 25 базисных пунктов - до 18% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно среды на 9 базисных пунктов, до 17,72% годовых, версия на три месяца поднялась на 2 базисных пункта, до 16,75% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и в четверг составила 16,74% годовых.