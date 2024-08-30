Европейские рынки акций в четверг выросли благодаря позитивным статданным

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в четверг ростом благодаря позитивным статданным.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на закрытие рынка в четверг увеличился на 0,76%, до 524,57 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,43%, германский DAX - 0,69%, французский CAC 40 - 0,84%, итальянский FTSE MIB - 0,92%, испанский IBEX 35 - 0,23%.

Предварительные данные Федерального статистического управления Германии (Destatis), опубликованные в четверг, показали резкое замедление темпов повышения потребительских цен в стране в августе - до 2% в годовом выражении с 2,6% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали ослабления роста до 2,2%.

Темпы инфляции, рассчитанной по германским стандартам, в прошлом месяце сократились до минимальных с марта 2021 года 1,9% в годовом выражении, что ниже 2%-ного целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В Испании инфляция в августе замедлилась до минимальных с июня прошлого года 2,2% в годовом выражении по сравнению с 2,8% в июле, сообщило в четверг статистическое ведомство страны.

Опубликованные данные резко повышают вероятность того, что ЕЦБ опустит ключевые процентные ставки на сентябрьском заседании, пишет The Wall Street Journal.

В пятницу статистическое управление Евросоюза обнародует предварительные данные о динамике инфляции за август.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в августе повысился до 96,6 пункта и обновил максимум с мая 2023 года, сообщила в четверг Еврокомиссия.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 в четверг стали акции Delivery Hero, подорожавшие на 12,2%. Германский сервис доставки увеличил выручку в первом полугодии на 19% и анонсировал IPO своего ближневосточного бизнеса.

Бумаги французских производителей алкоголя Pernod Ricard и Remy Cointreau прибавили в цене по 2% на информации о том, что Китай решил не вводить антидемпинговые меры в отношении французского бренди.

Котировки акций производителей товаров класса "люкс" LVMH и Hermes повысились по итогам торгов на 1,7% и 1,8% соответственно, бумаги косметической компании L'Oreal подорожали на 1,8%.

Капитализация производителя оборудования для производства чипов ASML Holding увеличилась на 2,4%, чипмейкера STMicroelectronics - на 2,9%.

В числе лидеров роста во Франкфурте оказались акции Adidas (+2%), Sartorius (+1,8%), SAP (+1,8%), в то же время подешевели бумаги Vonovia (+1,7%), E.ON (-1,2%), Hannover Re (-0,9%).

В Лондоне заметный рост продемонстрировали акции Centrica (+1,5%), AstraZeneca (+0,6%), Shell (+0,6%), в Мадриде - бумаги Inditex (+1,4%), Santander (+0,6%), BBVA (+0,3%).

Акции шведской Concentric взлетели на 59,4%. Ведущие акционеры транспортно-логистического гиганта AP Moeller-Maersk договорились о покупке производителя компонентов двигателей за 8,58 млрд шведских крон ($843 млн).