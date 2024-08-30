Мосбиржа включит в базу расчета основных индексов акции МКПАО "Яндекс" и "Группы Астра"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Московская биржа с 20 сентября включит в базу расчета индексов МосБиржи и РТС обыкновенные акции МКПАО "Яндекс" и ПАО "Группа Астра", при этом исключены будут акции ПАО ГК "Сегежа", говорится в сообщении торговой площадки.

В базу расчета индекса голубых фишек будут включены акции МКПАО "Яндекс", акции АК "АЛРОСА" его покинут. База расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения акций ПАО "ВИ.ру".

В базу расчета индекса акций широкого рынка войдут акции МКПАО "Яндекс", ПАО "ВИ.ру" и ПАО "Промомед". Акции ПАО "Куйбышевазот", ПАО "Россети Северо-Запад" и ПАО "Таттелеком" будут исключены из индекса.

Отраслевой индекс информационных технологий изменится за счет включения акций МКПАО "Яндекс".

Акции ПАО "ВИ.ру" и ПАО "Промомед" будут также включены в отраслевой индекс потребительского сектора. Акции ПАО "Куйбышевазот" исключаются из отраслевого индекса химии и нефтехимии.

Из базы расчета индекса электроэнергетики будут исключены акции ПАО "Россети Северо-Запад".

База расчета индекса телекоммуникаций изменится за счет исключения акций ПАО "Таттелеком".

В лист ожидания на включение в базу расчета индексов МосБиржи и РТС войдут акции ПАО "НК "Русснефть", ЮГК, ПАО "ЭсЭфАй", МКПАО ЮМГ (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) и ПАО "Группа "Ренессанс страхование".

Акции ПАО "Магнит" и ПАО "РусГидро" войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета индексов МосБиржи и РТС.