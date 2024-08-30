Рубль дешевеет в паре с юанем на старте последнего рабочего дня лета

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань дорожает на Московской бирже утром в пятницу; рубль дешевеет в последний рабочий день лета и перед выходными днями.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,9505 руб. (+2,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,48 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Биржевой курс юаня в четверг подрос третий день подряд, завершив торги чуть выше 11,9 руб. Способствует тенденции к сдержанному ослаблению рубля в первую очередь завершение налоговых выплат. Фактор сокращения предложения со стороны экспортеров продолжит поддерживать китайскую валюту в ближайшее время, выступая ключевым триггером, способным обусловить подъем курса в сентябре в направлении нашей цели на последний месяц квартала, району 12,44 руб. Внебиржевой рынок, в свою очередь, будет поддерживать сезонность – сезонная активизация потребления стимулирует импорт. Ситуация на мировых рынках, по нашему убеждению, останется на втором плане. Ждем теста парой "юань-рубль" на Московской бирже отметки в 12 руб. Торговым ориентиром сегодня, по нашим оценкам, выступает диапазон 11,9-12,08 руб.", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок растут утром в последний рабочий день лета.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $80,37 за баррель, что на 0,34% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на 0,51%, до $76,29 за баррель.

Поддержку котировкам оказывает напряженность на Ближнем Востоке. В частности, истребители израильских ВВС нанесли удары по нескольким ракетным установкам движения "Хезболла" на юге Ливана, которые представляли угрозу Израилю, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Другим положительным для нефтяного рынка фактором стали опубликованные накануне статданные, подтвердившие устойчивость экономики США. Оценка роста ВВП страны во втором квартале была пересмотрена с повышением – до 3% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,8%.