Отозвана лицензия у "Потребительского общества взаимного страхования активного и социально-ответственного бизнеса"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию у компании "Потребительское общество взаимного страхования активного и социально-ответственного бизнеса" (НККО "АСБ", Москва), сообщил ЦБ.

Лицензия на осуществление взаимного страхования отзывается "в связи с отказом некоммерческой корпоративной организации от осуществления предусмотренной лицензией деятельности", говорится в сообщении.

Общество взаимного страхования было создано в феврале 2023 года несколькими строительными организациями "в целях страхования их имущественных интересов, осуществляемого путём объединения его членами имущественных паевых взносов, то есть является видом потребительского кооператива для осуществления взаимного страхования имущественных интересов своих членов", сообщала компания на своем сайте.