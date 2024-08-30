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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Микрофинансовые организации во II квартале увеличили объем выдачи займов на 20%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Микрофинансовые организации (МФО) во втором квартале 2024 года увеличили объем выдачи займов на 20%, совокупный портфель за квартал вырос на 7% - до 500 млрд руб., говорится в докладе ЦБ о тенденциях на рынке МФО.

Выдачи в потребительском сегменте во II квартале выросли почти на 20% после роста на 6% кварталом ранее.

Увеличение оборотов наблюдалось и в сегменте малого и среднего предпринимательства - объем выдач за квартал возрос на 22%, отчасти за счет низкой базы I квартала (фактор сезонности).

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Объем уступленных прав требования за квартал повысился на 24%, до 27,1 млрд руб (21,8 млрд руб. в I кв.).

Доля просроченной задолженности (NPL 90+) в портфеле продолжила снижение третий квартал подряд и во II кв. составила 31,2% (32,2% в I кв.). Снижению доли NPL 90+ способствовал рост цессии: компании используют этот инструмент для контроля качества портфеля.

При этом у некоторых крупных компаний в II квартале 2024 года снижение доли просроченной задолженности обусловлено ростом портфеля. Такие компании, в свою очередь, повлияли на снижение показателя по рынку в целом, отмечает ЦБ.

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