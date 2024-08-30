Индекс потребдоверия в США в августе вырос чуть слабее прогнозов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В августе 2024 года индекс потребительского доверия в США повысился до 67,9 пункта с 66,4 пункта в июле, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно сообщалось о росте индекса до 67,8 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали улучшения предварительной оценки до 68 пунктов.

В августе 2023 года индекс потребдоверия находился на отметке 69,4 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце понизился до 61,3 пункта с июльских 62,7 пункта, тогда как индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода вырос до 72,1 пункта с 68,8 пункта в прошлом месяце.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в августе уменьшились до минимальных с декабря 2020 года 2,8% с 2,9% месяцем ранее, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась на уровне 3%.

Предварительное значение сентябрьского индекса потребительского доверия Мичиганский университет опубликует 13 сентября.