Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Мосбиржа до конца 2024 года запустит вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа планирует до конца текущего года запустить торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и "Газпрома", сообщила управляющий директор по рынку деривативов биржи Мария Патрикеева.

"Мы продолжаем активно расширять линейку фьючерсов на акции в ответ на высокий спрос на фондовом рынке, который стимулирует интерес к производным инструментам. Мы внимательно изучаем новые и востребованные бумаги на спотовом рынке и запускаем фьючерсы и опционы на них. В течение двух недель планируем запустить фьючерс на акции "Распадская". А также до конца года планируем запустить торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и "Газпрома", - сказала Патрикеева журналистам.

В настоящее время на срочном рынке торгуется более 200 инструментов, напомнила она. "В прошлом году мы запустили 37 новых инструментов, в этом году - уже 22, и еще 20 новых инструментов находятся на различных стадиях разработки", - добавила Патрикеева.

Мосбиржа собиралась запустить торги фьючерсами на акции "Распадской" еще в июне, но затем объявила о переносе сроков в связи с необходимостью дополнительного согласования параметров запускаемых инструментов.

Московская биржа Сбербанк Газпром вечные фьючерсы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мосбиржа рассчитывает в 2024 г. преодолеть отметку в 1 квадриллион рублей по объему торгов

Обмен заблокированными активами инвесторов будет продлен до 12 октября

Обмен заблокированными активами инвесторов будет продлен до 12 октября

"Почта России" предложила снизить порог беспошлинной электронной торговли в ЕАЭС до нуля

Банк России отметил увеличение числа квалифицированных инвесторов до 798 тысяч

Сбербанк имеет запас капитала и готов к повышению антициклической надбавки

ГК "Русагро" подало иск к Виталию Юсуфову о взыскании убытков

Микрофинансовые организации во II квартале увеличили объем выдачи займов на 20%

Индекс МосБиржи упал ниже 2650 пунктов, обновив минимум с июня 2023 года

Индекс МосБиржи упал ниже 2650 пунктов, обновив минимум с июня 2023 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });