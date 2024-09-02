Мосбиржа до конца 2024 года запустит вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа планирует до конца текущего года запустить торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и "Газпрома", сообщила управляющий директор по рынку деривативов биржи Мария Патрикеева.

"Мы продолжаем активно расширять линейку фьючерсов на акции в ответ на высокий спрос на фондовом рынке, который стимулирует интерес к производным инструментам. Мы внимательно изучаем новые и востребованные бумаги на спотовом рынке и запускаем фьючерсы и опционы на них. В течение двух недель планируем запустить фьючерс на акции "Распадская". А также до конца года планируем запустить торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и "Газпрома", - сказала Патрикеева журналистам.

В настоящее время на срочном рынке торгуется более 200 инструментов, напомнила она. "В прошлом году мы запустили 37 новых инструментов, в этом году - уже 22, и еще 20 новых инструментов находятся на различных стадиях разработки", - добавила Патрикеева.

Мосбиржа собиралась запустить торги фьючерсами на акции "Распадской" еще в июне, но затем объявила о переносе сроков в связи с необходимостью дополнительного согласования параметров запускаемых инструментов.