НРД предложил ввести единый стандарт учета дробных акций

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) подготовил предложения по изменению подходов к учету дробных акций, обсуждает их с участниками рынка и регулятором, сообщил старший управляющий директор по корпоративному бизнесу НРД Денис Буряков.

"НРД предлагает сделать единый стандарт учета дробных акций: десятичные дроби, ограничить максимальное количество знаков после запятой", - сказал Буряков журналистам.

Также, по его словам, предлагается создать площадку для продажи и покупки дробных бумаг, в результате чего может происходить их консолидация.

"На мой взгляд, это серьезная проблема, которой необходимо заниматься, и НРД как центральная инфраструктура готов решать "боли" профессиональных участников и инвесторов, консолидировать рынок. Мы провели круглый стол с профессиональным сообществом, поговорили с регулятором, услышали поддержку", - отметил Буряков.

"Ожидаем, что те инициативы и изменения, которые мы предлагаем, позволят в том числе миноритариям получить больший комфорт для инвестирования. Эту инициативу мы уже запустили, безусловно, этот процесс займет какое-то время, но с учетом всесторонней поддержки, я думаю, что мы это достаточно быстро реализуем", - заключил он.