Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

НРД предложил ввести единый стандарт учета дробных акций

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) подготовил предложения по изменению подходов к учету дробных акций, обсуждает их с участниками рынка и регулятором, сообщил старший управляющий директор по корпоративному бизнесу НРД Денис Буряков.

"НРД предлагает сделать единый стандарт учета дробных акций: десятичные дроби, ограничить максимальное количество знаков после запятой", - сказал Буряков журналистам.

Также, по его словам, предлагается создать площадку для продажи и покупки дробных бумаг, в результате чего может происходить их консолидация.

"На мой взгляд, это серьезная проблема, которой необходимо заниматься, и НРД как центральная инфраструктура готов решать "боли" профессиональных участников и инвесторов, консолидировать рынок. Мы провели круглый стол с профессиональным сообществом, поговорили с регулятором, услышали поддержку", - отметил Буряков.

"Ожидаем, что те инициативы и изменения, которые мы предлагаем, позволят в том числе миноритариям получить больший комфорт для инвестирования. Эту инициативу мы уже запустили, безусловно, этот процесс займет какое-то время, но с учетом всесторонней поддержки, я думаю, что мы это достаточно быстро реализуем", - заключил он.

Мосбиржа НРД Денис Буряков дробные акции
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мосбиржа рассчитывает в 2024 г. преодолеть отметку в 1 квадриллион рублей по объему торгов

Обмен заблокированными активами инвесторов будет продлен до 12 октября

Обмен заблокированными активами инвесторов будет продлен до 12 октября

"Почта России" предложила снизить порог беспошлинной электронной торговли в ЕАЭС до нуля

Банк России отметил увеличение числа квалифицированных инвесторов до 798 тысяч

Сбербанк имеет запас капитала и готов к повышению антициклической надбавки

ГК "Русагро" подало иск к Виталию Юсуфову о взыскании убытков

Микрофинансовые организации во II квартале увеличили объем выдачи займов на 20%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });