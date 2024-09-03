ВТБ прогнозирует снижение выдач розничных кредитов в РФ в 2024 году на 9%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ прогнозирует снижение выдач розничных кредитов в РФ в этом году на 9%, до 14,7 трлн рублей, говорится в сообщении госбанка.

По оценке ВТБ, в августе россияне оформили розничные кредиты на 1,2 трлн рублей, что на треть ниже результата августа прошлого года. Всего в этом году, по прогнозу банка, выдачи розничных кредитов в России превысят 14,7 трлн рублей, что на 9,3% ниже итогов 2023 года.

Объем залоговых кредитов (ипотека и авто) составит 7,6 трлн рублей и снова опередит продажи кредитов наличными (7,1 трлн рублей). Выдачи ипотеки могут составить 5,1 трлн рублей (-35% к прошлому году), автокредитов - 2,5 трлн рублей, что станет рекордом для российского рынка. Общий портфель кредитов физлиц на рынке может достигнуть 40,6 трлн рублей, показав рост на 16% к 2023 году.

"Мы пересмотрели свой прогноз по снижению рынка розничного кредитования в 2024 году с 16% до примерно 9%. Небольшая "оттепель" связана с более высоким спросом на кредиты наличными и укреплением позиций "семейной" программы в ипотечном кредитовании. Но итоговые значения в любом случае будут ниже прошлогодних из-за мер регулятора по "охлаждению" рынка. Пока ключевая ставка остается такой высокой, ждать другой тенденции на рынке кредитов не приходится", - сказал зампред правления ВТБ Георгий Горшков, чьи слова приводятся в сообщении.

Выдачи розничных кредитов ВТБ за восемь месяцев достигли 1,8 трлн рублей, что на 5,8% выше значений аналогичного периода 2023 года. Общий портфель кредитов физлиц ВТБ с начала года вырос на 17%, примерно до 7,4 трлн рублей, из которых около 4,7 трлн рублей - ипотека.