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Сбербанк запустил для физлиц вклад в рупиях

Сбербанк запустил для физлиц вклад в рупиях
Фото: Manish Rajput/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк запустил новый вклад для физлиц - в индийских рупиях, говорится в сообщении банка.

Вклад в рупиях можно оформить на 1, 2, 3, 6, 9 или 12 месяцев. Минимальная сумма вклада - 100 тыс. рупий, максимальная - не ограничена. Ставка зависит от срока вклада.

Максимальный доход в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить, если открыть депозит на 1 год на сумму от 100 тыс. индийских рупий.

Покупать валюту заранее для открытия вклада не нужно: можно перевести деньги со счета или карты в рублях или другой валюте, конвертация в рупии произойдет по курсу банка, действующему на момент подтверждения перевода денег.

Снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях.

Депозиты в рупиях для юрлиц Сбербанк запустил в апреле этого года.

Сбербанк Индия
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