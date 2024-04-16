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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:14

Сбербанк запустил депозиты для юрлиц в индийских рупиях

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк предоставил возможность корпоративным клиентам открывать депозиты в рупиях, говорится в сообщении банка.

Максимальная ставка по безотзывным депозитам в рупиях составляет 5,11% годовых. Она доступна при размещении средств на один год в эквиваленте от $60 млн.

"Многие наши корпоративные клиенты все чаще смотрят в сторону альтернативных валют дружественных стран, поэтому мы активно развиваем соответствующую продуктовую линейку", - сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, слова которого приводятся в пресс-релизе. Он отметил, что банк ожидает спроса на размещение депозитов в рупиях.

Помимо депозитов, корпоративным клиентам Сбербанка доступны продукты управления валютными рисками по паре "рупия-рубль".

Сбербанк Анатолий Попов Индия
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