"Татнефть" в январе проиндексировала зарплаты сотрудников на 13,4%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" с 1 января повысило оклады сотрудникам на 13,4%, сообщила корпоративная газета "Нефтяные вести".

"Руководство ("Татнефти" - ИФ) стремится обеспечить конкурентоспособность зарплаты сотрудников, прозрачность и справедливость, а также повысить ее покупательскую способность", - говорится в статье.

"Татнефть" ежегодно индексирует зарплату сотрудникам.

В 2022 году компания планировала значительно поднять зарплату персоналу после хороших финрезультатов 2021 года, но индексировала оклады в среднем на 10% в апреле, ссылаясь на "внешние обстоятельства". В январе 2023 года "Татнефть" повысила оклады сотрудникам на 12%, выше плановых значений. В январе 2024 года оклады были проиндексированы на 7,9%.