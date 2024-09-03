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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Мантуров ожидает роста обрабатывающей промышленности России в 2024 г. на 6,8%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Производство обрабатывающих отраслей промышленности в РФ в 2024 году, как ожидается, вырастет на 6,8%, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.

Этот прогноз выше того, который Мантуров, будучи ещё главой Минпромторга, озвучивал весной этого года, - 5%, и того, который приводил нынешний министр промышленности и торговли Антон Алиханов в июле - 4%.

"Ранее мы говорили о том, что рост обрабатывающей промышленности в этом году может превысить 5%. Сейчас, опираясь на текущую динамику и актуализированные прогнозы Минэкономразвития, ожидаем рост выпуска обрабатывающих производств на уровне порядка 6,8%", - сказал Мантуров во вторник.

Как сообщалось, в июле 2024 года рост в обрабатывающих отраслях ускорился до 6,6% в годовом выражении после увеличения показателя на 5,7% в июне. В целом за январь-июль 2024 года производство в обрабатывающих секторах выросло на 8,6% к январю-июлю 2023 года.

Росстат в августе уточнил данные по промпроизводству в 2023 году. Согласно обновленным статданным, по итогам года обрабатывающая промышленность выросла на 8,6% (вместо 7,5%).

Денис Мантуров
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