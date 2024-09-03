Объем торгов Мосбиржи в августе снизился на 1,7% г/г до 125,4 трлн рублей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года уменьшился на 1,7%, до 125,4 трлн рублей со 127,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с июлем 2024 года объем торгов сократился на 2,1%, со 128,0 трлн рублей.

В январе-августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем торгов на бирже увеличился на 22,8%, до 963,4 трлн рублей с 784,4 трлн рублей.

Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке начиная с показателя июля 2024 года, они учтены в составе сведений об объеме торгов "Прочие рынки".

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло "Московскую биржу" и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

Снижение объема биржевых торгов на фондовом рынке в августе было обусловлено как снижением оборота на рынке акций, так и на рынке облигаций из-за роста уровня ставок на финансовом рынке РФ после июльского решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки и ожидании их сохранения на высоких уровнях в течение достаточно продолжительного времени. В частности, объем торгов на рынке облигаций снизился в августе до 2,374 трлн рублей – минимума с апреля 2023 года (2,334 трлн рублей), в том числе объем размещений облигаций – до 1,599 трлн рублей – также минимум с апреля 2023 года (1,496 трлн рублей).

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в августе 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с июлем 2024 г. и августом 2023 г.:

Авг. 2024 г. Июль 2024 г. Авг. 2023 г. М/М Г/Г Кол-во рабочих дней 22 23 23 -4,3 % -4,3 % ФОНДОВЫЙ РЫНОК 4 969 6 093 7 488 -18,5 % -33,6 % Рынок акций, ДР и паев 2 595 3 234 3 268 -19,8 % -20,6 % Вторичные торги 2 595 2 855 3 268 -9,1 % -20,6 % акции российских эмитентов 2 229 2 504 3 125 -11,0 % -28,7 % паи и ETF 366 350 143 4,3 % 156,3 % Размещения/Выкуп 0 379 0 -100,0 % Рынок облигаций 2 374 2 859 4 219 -17,0 % -43,7 % Вторичные торги 775 799 822 -3,0 % -5,7 % - ОФЗ/ОБР 325 343 489 -5,2 % -33,5 % - прочие облигации 451 457 334 -1,3 % 35,1 % Размещения 1 599 2 060 3 397 -22,4 % -52,9 % - ОФЗ/ОБР 211 166 230 27,0 % -8,4 % - прочие облигации - кроме однодневных 701 795 745 -11,8 % -5,9 % - прочие облигации - однодневные 687 1 099 2 422 -37,5 % -71,6 % ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 96 787 96 330 76 621 0,5 % 26,3 % Операции РЕПО 78 145 78 045 65 479 0,1 % 19,3 % - РЕПО без ЦК 10 448 3 569 750 192,7 % 1292,2 % - РЕПО с ЦК 36 039 40 525 38 540 -11,1 % -6,5 % - РЕПО с ЦК с КСУ 30 463 31 884 22 732 -4,5 % 34,0 % - РЕПО с СУО в НРД 1 195 2 066 3 457 -42,2 % -65,4 % Депозиты и кредиты 18 642 18 286 11 142 1,9 % 67,3 % СРОЧНЫЙ РЫНОК 8 185 6 688 9 272 22,4 % -11,7 % Фьючерсы 7 909 6 437 8 890 22,9 % -11,0 % Опционы 276 251 382 10,0 % -27,8 % ПРОЧИЕ РЫНКИ 15 412 18 883 34 112 -18,4 % -54,8 % ВСЕГО 125 353 127 994 127 493 -2,1 % -1,7 %

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-августе 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-августом 2023 г.:

Авг. 2024 г. Июль 2024 г. Авг. 2023 г. М/М Г/Г Кол-во рабочих дней 22 23 23 -4,3 % -4,3 % ФОНДОВЫЙ РЫНОК 4 969 6 093 7 488 -18,5 % -33,6 % Рынок акций, ДР и паев 2 595 3 234 3 268 -19,8 % -20,6 % Вторичные торги 2 595 2 855 3 268 -9,1 % -20,6 % акции российских эмитентов 2 229 2 504 3 125 -11,0 % -28,7 % паи и ETF 366 350 143 4,3 % 156,3 % Размещения/Выкуп 0 379 0 -100,0 % Рынок облигаций 2 374 2 859 4 219 -17,0 % -43,7 % Вторичные торги 775 799 822 -3,0 % -5,7 % - ОФЗ/ОБР 325 343 489 -5,2 % -33,5 % - прочие облигации 451 457 334 -1,3 % 35,1 % Размещения 1 599 2 060 3 397 -22,4 % -52,9 % - ОФЗ/ОБР 211 166 230 27,0 % -8,4 % - прочие облигации - кроме однодневных 701 795 745 -11,8 % -5,9 % - прочие облигации - однодневные 687 1 099 2 422 -37,5 % -71,6 % ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 96 787 96 330 76 621 0,5 % 26,3 % Операции РЕПО 78 145 78 045 65 479 0,1 % 19,3 % - РЕПО без ЦК 10 448 3 569 750 192,7 % 1292,2 % - РЕПО с ЦК 36 039 40 525 38 540 -11,1 % -6,5 % - РЕПО с ЦК с КСУ 30 463 31 884 22 732 -4,5 % 34,0 % - РЕПО с СУО в НРД 1 195 2 066 3 457 -42,2 % -65,4 % Депозиты и кредиты 18 642 18 286 11 142 1,9 % 67,3 % СРОЧНЫЙ РЫНОК 8 185 6 688 9 272 22,4 % -11,7 % Фьючерсы 7 909 6 437 8 890 22,9 % -11,0 % Опционы 276 251 382 10,0 % -27,8 % ПРОЧИЕ РЫНКИ 15 412 18 883 34 112 -18,4 % -54,8 % ВСЕГО 125 353 127 994 127 493 -2,1 % -1,7 %

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-августе 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-августом 2023 г.: