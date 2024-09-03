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Объем торгов Мосбиржи в августе снизился на 1,7% г/г до 125,4 трлн рублей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года уменьшился на 1,7%, до 125,4 трлн рублей со 127,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с июлем 2024 года объем торгов сократился на 2,1%, со 128,0 трлн рублей.

В январе-августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем торгов на бирже увеличился на 22,8%, до 963,4 трлн рублей с 784,4 трлн рублей.

Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке начиная с показателя июля 2024 года, они учтены в составе сведений об объеме торгов "Прочие рынки".

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло "Московскую биржу" и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

Снижение объема биржевых торгов на фондовом рынке в августе было обусловлено как снижением оборота на рынке акций, так и на рынке облигаций из-за роста уровня ставок на финансовом рынке РФ после июльского решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки и ожидании их сохранения на высоких уровнях в течение достаточно продолжительного времени. В частности, объем торгов на рынке облигаций снизился в августе до 2,374 трлн рублей – минимума с апреля 2023 года (2,334 трлн рублей), в том числе объем размещений облигаций – до 1,599 трлн рублей – также минимум с апреля 2023 года (1,496 трлн рублей).

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в августе 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с июлем 2024 г. и августом 2023 г.:

Авг. 2024 г. Июль 2024 г. Авг. 2023 г. М/М Г/Г
Кол-во рабочих дней 22 23 23 -4,3 % -4,3 %
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 4 969 6 093 7 488 -18,5 % -33,6 %
Рынок акций, ДР и паев 2 595 3 234 3 268 -19,8 % -20,6 %
Вторичные торги 2 595 2 855 3 268 -9,1 % -20,6 %
акции российских эмитентов 2 229 2 504 3 125 -11,0 % -28,7 %
паи и ETF 366 350 143 4,3 % 156,3 %
Размещения/Выкуп 0 379 0 -100,0 %
Рынок облигаций 2 374 2 859 4 219 -17,0 % -43,7 %
Вторичные торги 775 799 822 -3,0 % -5,7 %
- ОФЗ/ОБР 325 343 489 -5,2 % -33,5 %
- прочие облигации 451 457 334 -1,3 % 35,1 %
Размещения 1 599 2 060 3 397 -22,4 % -52,9 %
- ОФЗ/ОБР 211 166 230 27,0 % -8,4 %
- прочие облигации - кроме однодневных 701 795 745 -11,8 % -5,9 %
- прочие облигации - однодневные 687 1 099 2 422 -37,5 % -71,6 %
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 96 787 96 330 76 621 0,5 % 26,3 %
Операции РЕПО 78 145 78 045 65 479 0,1 % 19,3 %
- РЕПО без ЦК 10 448 3 569 750 192,7 % 1292,2 %
- РЕПО с ЦК 36 039 40 525 38 540 -11,1 % -6,5 %
- РЕПО с ЦК с КСУ 30 463 31 884 22 732 -4,5 % 34,0 %
- РЕПО с СУО в НРД 1 195 2 066 3 457 -42,2 % -65,4 %
Депозиты и кредиты 18 642 18 286 11 142 1,9 % 67,3 %
СРОЧНЫЙ РЫНОК 8 185 6 688 9 272 22,4 % -11,7 %
Фьючерсы 7 909 6 437 8 890 22,9 % -11,0 %
Опционы 276 251 382 10,0 % -27,8 %
ПРОЧИЕ РЫНКИ 15 412 18 883 34 112 -18,4 % -54,8 %
ВСЕГО 125 353 127 994 127 493 -2,1 % -1,7 %

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-августе 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-августом 2023 г.:

Авг. 2024 г. Июль 2024 г. Авг. 2023 г. М/М Г/Г
Кол-во рабочих дней 22 23 23 -4,3 % -4,3 %
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 4 969 6 093 7 488 -18,5 % -33,6 %
Рынок акций, ДР и паев 2 595 3 234 3 268 -19,8 % -20,6 %
Вторичные торги 2 595 2 855 3 268 -9,1 % -20,6 %
акции российских эмитентов 2 229 2 504 3 125 -11,0 % -28,7 %
паи и ETF 366 350 143 4,3 % 156,3 %
Размещения/Выкуп 0 379 0 -100,0 %
Рынок облигаций 2 374 2 859 4 219 -17,0 % -43,7 %
Вторичные торги 775 799 822 -3,0 % -5,7 %
- ОФЗ/ОБР 325 343 489 -5,2 % -33,5 %
- прочие облигации 451 457 334 -1,3 % 35,1 %
Размещения 1 599 2 060 3 397 -22,4 % -52,9 %
- ОФЗ/ОБР 211 166 230 27,0 % -8,4 %
- прочие облигации - кроме однодневных 701 795 745 -11,8 % -5,9 %
- прочие облигации - однодневные 687 1 099 2 422 -37,5 % -71,6 %
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 96 787 96 330 76 621 0,5 % 26,3 %
Операции РЕПО 78 145 78 045 65 479 0,1 % 19,3 %
- РЕПО без ЦК 10 448 3 569 750 192,7 % 1292,2 %
- РЕПО с ЦК 36 039 40 525 38 540 -11,1 % -6,5 %
- РЕПО с ЦК с КСУ 30 463 31 884 22 732 -4,5 % 34,0 %
- РЕПО с СУО в НРД 1 195 2 066 3 457 -42,2 % -65,4 %
Депозиты и кредиты 18 642 18 286 11 142 1,9 % 67,3 %
СРОЧНЫЙ РЫНОК 8 185 6 688 9 272 22,4 % -11,7 %
Фьючерсы 7 909 6 437 8 890 22,9 % -11,0 %
Опционы 276 251 382 10,0 % -27,8 %
ПРОЧИЕ РЫНКИ 15 412 18 883 34 112 -18,4 % -54,8 %
ВСЕГО 125 353 127 994 127 493 -2,1 % -1,7 %

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-августе 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-августом 2023 г.:

8 мес. 2024 г. 8 мес. 2023 г. Г-Г Г/Г
Кол-во рабочих дней 169 168 1 0,6 %
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 46 140 35 364 10 776 30,5 %
Рынок акций, ДР и паев 20 168 13 854 6 315 45,6 %
Вторичные торги 19 726 13 759 5 967 43,4 %
акции российских эмитентов 17 630 13 184 4 446 33,7 %
паи и ETF 2 095 575 1 521 264,6 %
Размещения/Выкуп 442 95 348 366,6 %
Рынок облигаций 25 972 21 510 4 462 20,7 %
Вторичные торги 6 544 5 773 771 13,4 %
- ОФЗ/ОБР 3 014 2 708 305 11,3 %
- прочие облигации 3 531 3 065 466 15,2 %
Размещения 19 428 15 737 3 690 23,5 %
- ОФЗ/ОБР 1 540 1 919 (379) -19,7 %
- прочие облигации - кроме однодневных 5 072 3 697 1 375 37,2 %
- прочие облигации - однодневные 12 816 10 121 2 695 26,6 %
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 660 024 512 819 147 205 28,7 %
Операции РЕПО 523 012 388 232 134 780 34,7 %
- РЕПО без ЦК 20 332 8 616 11 716 136,0 %
- РЕПО с ЦК 287 021 215 112 71 909 33,4 %
- РЕПО с ЦК с КСУ 200 475 122 671 77 804 63,4 %
- РЕПО с СУО в НРД 15 184 41 833 (26 649) -63,7 %
Депозиты и кредиты 137 012 124 587 12 425 10,0 %
СРОЧНЫЙ РЫНОК 59 156 46 835 12 321 26,3 %
Фьючерсы 57 192 45 111 12 081 26,8 %
Опционы 1 964 1 724 240 13,9 %
ПРОЧИЕ РЫНКИ 198 063 189 402 8 661 4,6 %
ВСЕГО 963 384 784 420 178 963 22,8 %

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