Объем торгов Мосбиржи в августе снизился на 1,7% г/г до 125,4 трлн рублей
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года уменьшился на 1,7%, до 125,4 трлн рублей со 127,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с июлем 2024 года объем торгов сократился на 2,1%, со 128,0 трлн рублей.
В январе-августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем торгов на бирже увеличился на 22,8%, до 963,4 трлн рублей с 784,4 трлн рублей.
Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке начиная с показателя июля 2024 года, они учтены в составе сведений об объеме торгов "Прочие рынки".
OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло "Московскую биржу" и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
Снижение объема биржевых торгов на фондовом рынке в августе было обусловлено как снижением оборота на рынке акций, так и на рынке облигаций из-за роста уровня ставок на финансовом рынке РФ после июльского решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки и ожидании их сохранения на высоких уровнях в течение достаточно продолжительного времени. В частности, объем торгов на рынке облигаций снизился в августе до 2,374 трлн рублей – минимума с апреля 2023 года (2,334 трлн рублей), в том числе объем размещений облигаций – до 1,599 трлн рублей – также минимум с апреля 2023 года (1,496 трлн рублей).
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в августе 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с июлем 2024 г. и августом 2023 г.:
|Авг. 2024 г.
|Июль 2024 г.
|Авг. 2023 г.
|М/М
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|22
|23
|23
|-4,3 %
|-4,3 %
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|4 969
|6 093
|7 488
|-18,5 %
|-33,6 %
|Рынок акций, ДР и паев
|2 595
|3 234
|3 268
|-19,8 %
|-20,6 %
|Вторичные торги
|2 595
|2 855
|3 268
|-9,1 %
|-20,6 %
|акции российских эмитентов
|2 229
|2 504
|3 125
|-11,0 %
|-28,7 %
|паи и ETF
|366
|350
|143
|4,3 %
|156,3 %
|Размещения/Выкуп
|0
|379
|0
|-100,0 %
|Рынок облигаций
|2 374
|2 859
|4 219
|-17,0 %
|-43,7 %
|Вторичные торги
|775
|799
|822
|-3,0 %
|-5,7 %
|- ОФЗ/ОБР
|325
|343
|489
|-5,2 %
|-33,5 %
|- прочие облигации
|451
|457
|334
|-1,3 %
|35,1 %
|Размещения
|1 599
|2 060
|3 397
|-22,4 %
|-52,9 %
|- ОФЗ/ОБР
|211
|166
|230
|27,0 %
|-8,4 %
|- прочие облигации - кроме однодневных
|701
|795
|745
|-11,8 %
|-5,9 %
|- прочие облигации - однодневные
|687
|1 099
|2 422
|-37,5 %
|-71,6 %
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|96 787
|96 330
|76 621
|0,5 %
|26,3 %
|Операции РЕПО
|78 145
|78 045
|65 479
|0,1 %
|19,3 %
|- РЕПО без ЦК
|10 448
|3 569
|750
|192,7 %
|1292,2 %
|- РЕПО с ЦК
|36 039
|40 525
|38 540
|-11,1 %
|-6,5 %
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|30 463
|31 884
|22 732
|-4,5 %
|34,0 %
|- РЕПО с СУО в НРД
|1 195
|2 066
|3 457
|-42,2 %
|-65,4 %
|Депозиты и кредиты
|18 642
|18 286
|11 142
|1,9 %
|67,3 %
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|8 185
|6 688
|9 272
|22,4 %
|-11,7 %
|Фьючерсы
|7 909
|6 437
|8 890
|22,9 %
|-11,0 %
|Опционы
|276
|251
|382
|10,0 %
|-27,8 %
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|15 412
|18 883
|34 112
|-18,4 %
|-54,8 %
|ВСЕГО
|125 353
|127 994
|127 493
|-2,1 %
|-1,7 %
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-августе 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-августом 2023 г.:
|Авг. 2024 г.
|Июль 2024 г.
|Авг. 2023 г.
|М/М
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|22
|23
|23
|-4,3 %
|-4,3 %
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|4 969
|6 093
|7 488
|-18,5 %
|-33,6 %
|Рынок акций, ДР и паев
|2 595
|3 234
|3 268
|-19,8 %
|-20,6 %
|Вторичные торги
|2 595
|2 855
|3 268
|-9,1 %
|-20,6 %
|акции российских эмитентов
|2 229
|2 504
|3 125
|-11,0 %
|-28,7 %
|паи и ETF
|366
|350
|143
|4,3 %
|156,3 %
|Размещения/Выкуп
|0
|379
|0
|-100,0 %
|Рынок облигаций
|2 374
|2 859
|4 219
|-17,0 %
|-43,7 %
|Вторичные торги
|775
|799
|822
|-3,0 %
|-5,7 %
|- ОФЗ/ОБР
|325
|343
|489
|-5,2 %
|-33,5 %
|- прочие облигации
|451
|457
|334
|-1,3 %
|35,1 %
|Размещения
|1 599
|2 060
|3 397
|-22,4 %
|-52,9 %
|- ОФЗ/ОБР
|211
|166
|230
|27,0 %
|-8,4 %
|- прочие облигации - кроме однодневных
|701
|795
|745
|-11,8 %
|-5,9 %
|- прочие облигации - однодневные
|687
|1 099
|2 422
|-37,5 %
|-71,6 %
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|96 787
|96 330
|76 621
|0,5 %
|26,3 %
|Операции РЕПО
|78 145
|78 045
|65 479
|0,1 %
|19,3 %
|- РЕПО без ЦК
|10 448
|3 569
|750
|192,7 %
|1292,2 %
|- РЕПО с ЦК
|36 039
|40 525
|38 540
|-11,1 %
|-6,5 %
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|30 463
|31 884
|22 732
|-4,5 %
|34,0 %
|- РЕПО с СУО в НРД
|1 195
|2 066
|3 457
|-42,2 %
|-65,4 %
|Депозиты и кредиты
|18 642
|18 286
|11 142
|1,9 %
|67,3 %
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|8 185
|6 688
|9 272
|22,4 %
|-11,7 %
|Фьючерсы
|7 909
|6 437
|8 890
|22,9 %
|-11,0 %
|Опционы
|276
|251
|382
|10,0 %
|-27,8 %
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|15 412
|18 883
|34 112
|-18,4 %
|-54,8 %
|ВСЕГО
|125 353
|127 994
|127 493
|-2,1 %
|-1,7 %
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-августе 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-августом 2023 г.:
|8 мес. 2024 г.
|8 мес. 2023 г.
|Г-Г
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|169
|168
|1
|0,6 %
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|46 140
|35 364
|10 776
|30,5 %
|Рынок акций, ДР и паев
|20 168
|13 854
|6 315
|45,6 %
|Вторичные торги
|19 726
|13 759
|5 967
|43,4 %
|акции российских эмитентов
|17 630
|13 184
|4 446
|33,7 %
|паи и ETF
|2 095
|575
|1 521
|264,6 %
|Размещения/Выкуп
|442
|95
|348
|366,6 %
|Рынок облигаций
|25 972
|21 510
|4 462
|20,7 %
|Вторичные торги
|6 544
|5 773
|771
|13,4 %
|- ОФЗ/ОБР
|3 014
|2 708
|305
|11,3 %
|- прочие облигации
|3 531
|3 065
|466
|15,2 %
|Размещения
|19 428
|15 737
|3 690
|23,5 %
|- ОФЗ/ОБР
|1 540
|1 919
|(379)
|-19,7 %
|- прочие облигации - кроме однодневных
|5 072
|3 697
|1 375
|37,2 %
|- прочие облигации - однодневные
|12 816
|10 121
|2 695
|26,6 %
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|660 024
|512 819
|147 205
|28,7 %
|Операции РЕПО
|523 012
|388 232
|134 780
|34,7 %
|- РЕПО без ЦК
|20 332
|8 616
|11 716
|136,0 %
|- РЕПО с ЦК
|287 021
|215 112
|71 909
|33,4 %
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|200 475
|122 671
|77 804
|63,4 %
|- РЕПО с СУО в НРД
|15 184
|41 833
|(26 649)
|-63,7 %
|Депозиты и кредиты
|137 012
|124 587
|12 425
|10,0 %
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|59 156
|46 835
|12 321
|26,3 %
|Фьючерсы
|57 192
|45 111
|12 081
|26,8 %
|Опционы
|1 964
|1 724
|240
|13,9 %
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|198 063
|189 402
|8 661
|4,6 %
|ВСЕГО
|963 384
|784 420
|178 963
|22,8 %