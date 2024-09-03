В ЦБ отметили предпосылки для дезинфляционного тренда на фоне более умеренного спроса

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Динамика спроса в экономике стала более умеренной, наметились предпосылки для формирования дезинфляционного тренда. Об этом сообщается в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Аналитики Банка России отмечают замедление роста розничного кредитования и менее активный рост потребления домохозяйств.

"Годовая инфляция в июле, вероятно, достигла своего пика. Все большее количество признаков указывают на замедление роста спроса в экономике в III квартале. При условии продолжения данного тренда инфляционное давление вновь пойдет на спад. Однако есть все основания полагать, что этот процесс будет небыстрым. Причиной тому - преобладание проинфляционных факторов на стороне как спроса, так и предложения, к тому же отличающихся высокой инертностью (инфляционные ожидания)", - подчеркивает департамент ЦБ.

Возвращение инфляции к 4% в 2025 году требует большей жесткости денежно-кредитных условий, чем в первом полугодии 2024 года. "Потребуется ли для этого дополнительное повышение ключевой ставки, будет зависеть от поступающих данных", - отмечают аналитики ЦБ.

Годовая инфляция в России в июле выросла до 9,1%, вероятно, достигнув пика, с которого дальше будет постепенно снижаться, подчеркивает департамент ЦБ. Рост потребительских цен сезонносглаженный в годовом выражении в июле ускорился до 16,11% с 9,3% в июне.

Влияние обменного курса на рост цен остается нейтральным, отмечают аналитики ЦБ. Медиана роста цен товаров и услуг с высокой чувствительностью к динамике курса рубля немного снизилась на фоне укрепления рубля в последние месяцы. При этом общий эффект переноса от текущего эпизода укрепления будет незначительным в связи с ростом логистических и платежных издержек импорта, полагают эксперты.

Они отмечают, что обменный курс остается волатильным в условиях фрагментации валютного рынка (сегментированность рынка выросла, усложнилось ценообразование в паре юань-рубль) и геополитических факторов. "Сложности с трансграничными расчетами ограничивают спрос импортеров на иностранную валюту. В то же время предложение валюты немного снизилось после выплаты дивидендов компаниями-экспортерами, которые ранее аккумулировали рубли под эти выплаты, продавая экспортную выручку", - говорится в документе.