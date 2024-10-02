Росбанк на конец 2023 года контролировал 42% акций "Точки"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Росбанк на конец 2023 года контролировал 42% акций АО "Точка", которому принадлежит одноименный банк. Эта информация содержится в отчете об оценке, подготовленном аудиторской компанией Kept в рамках процесса присоединения Росбанка к ТБанку.

Вопрос о присоединении будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров Росбанка 1 ноября, отчет входит в пакет материалов к ВОСА.

Рыночная стоимость 100% обыкновенных акций Росбанка определялась как сумма стоимости 100% его капитала и стоимости вложения в 65,3% общей долевой стоимости ЗПИФ "Первый Оптимум", который через 100-процентную долю в МКОО "Каталитик Пипл" является эффективным владельцем 64% пакета акций АО "Точка", сказано в отчете. Через долю в ЗПИФ Росбанк является эффективным владельцем 42% акций "Точки".

Инвестиции ЗПИФ в 64% акций "Точки" на дату оценки составили 29,5 млрд рублей.

"Согласно комментариям банка, данная инвестиция учитывается по стоимости на дату приобретения. Также согласно комментариям банка, последняя независимая оценка (в 2023г) подтвердила, что данная стоимость незначительно отличается от справедливой", - говорится в отчете.

В июле 2023 года банк непрофильных активов "Траст" продал на торгах 90,01% "Точки" за 41,5 млрд рублей консорциуму инвесторов, в который вошли "Интеррос" Владимира Потанина (владеет также Росбанком и долей в 41,4% в "ТКС Холдинге"), компания VK и впоследствии компания "1С". Как отмечала "Точка", ни один из ее акционеров не имеет контрольного пакета, а операционный контроль сохраняется у команды топ-менеджеров. Доли участников консорциума в капитале "Точки" не раскрывались. Впоследствии VK в своей отчетности сообщила, что приобрела 25% акций АО "Точка" за 11,625 млрд рублей.

"Точка" - цифровой банк, который предоставляет комплекс финансовых и нефинансовых сервисов для предпринимателей и предприятий. Банк работает на собственной универсальной лицензии.

АО "Точка" в 2023 году увеличило выручку почти на 30% - до 25,5 млрд рублей, чистую прибыль на 36,5% - до 8,5 млрд рублей.

Банк "Точка" по итогам второго квартала 2024 года с активами в 293,2 млрд рублей занимал 33-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".