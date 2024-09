Фондовые индексы США завершили торги резким снижением

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил торги во вторник резким снижением на фоне слабых статданных, спровоцировавших новую волну опасений в отношении перспектив экономики США.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 47,2 пункта с июльских 46,8 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM). Тем не менее, показатель по-прежнему остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности в секторе.

Августовское значение индекса ISM Manufacturing оказалось слабее консенсус-прогноза экспертов, опрошенных Trading Economics, который составлял 47,5 пункта.

В четверг ISM также обнародует августовские данные о динамике индекса деловой активности в сфере услуг (ISM Services).

Ключевым событием для финансовых рынков на этой неделе станет отчет Минтруда США о безработице в стране за август. Публикация июльского отчета, показавшего резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в стране, спровоцировала обвал мировых рынков.

Данные по рынку труда, вероятно, определят решение Федеральной резервной системы на сентябрьском заседании. В настоящее время трейдеры оценивают в 37% вероятность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ сразу на 50 базисных пунктов в сентябре с текущего уровня в 5,25-5,5%, по данным CME FedWatch. Месяц назад такие шансы оценивались в 74%, отмечает Market Watch.

В числе лидеров падения среди компонентов Dow Jones во вторник оказались бумаги Intel Corp. (-8,8%), Boeing Co. (-7,3%), Caterpillar Inc. (-4,4%), а также Goldman Sachs Group Inc. (-4,5%) и 3M Co. (-2,9%).

Акции сталелитейной компании United States Steel Corp. подешевели на 6,1% по итогам торгов. Кандидат в президенты США от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис выступила против продажи этой компании японской Nippon Steel.

Стоимость бумаг Halliburton Co. снизилась на 4%. Нефтесервисная компания, столкнувшаяся с кибератакой в августе, сообщила во вторник, что зафиксировала финансовый ущерб из-за инцидента и может понести новые расходы. При этом в Halliburton отмечают, что эти расходы не окажут серьезного влияния на ее финансовые и операционные показатели.

Капитализация производителя алкоголя Constellation Brands Inc. увеличилась на 2,5%. Компания сообщила, что спишет гудвилл подразделения, объединяющего бренды вина и крепких напитков, на сумму от $1,5 млрд до $2,5 млрд во втором финквартале, отметив сохранение негативных рыночных трендов. Constellation Brands резко понизила прогноз чистой прибыли на текущий фингод, но улучшила прогноз скорректированной прибыли.

Акции Southwest Airlines Co. подорожали на 2,3% на сообщении Reuters о том, что инвестор-активист Elliott Investment Management, продвигающий изменения в авиакомпании, увеличил долю в ней до 10%. Этого достаточно, чтобы Elliott мог созвать экстренное собрание акционеров Southwest Airlines.

Падение котировок бумаг крупнейших американских IT-компаний привело к обвалу индекса Nasdaq Composite. Цена акций Nvidia Corp. снизилась на 9,5%, Apple Inc. - на 2,7%, Microsoft Corp. - на 1,9%, Alphabet Inc. - на 3,7%, Amazon.com Inc. - на 1,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник опустился на 626,15 пункта (1,51%) и составил 40936,93 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 119,47 пункта (2,12%) - до 5528,93 пункта.

Nasdaq Composite упал на 577,33 пункта (3,26%) и составил 17136,3 пункта.