Чемезов призвал гармонизировать производство самолетов с возможностями авиакомпаний

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Комплексная программа развития российской авиаотрасли (далее - КПГА), которая в действующей редакции предполагает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов, должна быть скорректирована в соответствии с планами и возможностями авиакомпаний, считает глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Сегодня, если и говорить о пересмотре КПГА, то профильные ведомства должны проанализировать перспективы изменения пассажиропотока и определить реальный запрос авиакомпаний - в каком году сколько самолетов они готовы будут купить. То есть программа должна быть гармонизирована с планами и возможностями перевозчиков", - сказал Чемезов "Интерфаксу".

КПГА, по его словам, составлялась "в тяжелый момент": не было понимания, как ситуация (в авиаотрасли из-за санкций - ИФ) будет развиваться в будущем, что будет с иностранными самолетами, их обслуживанием, комплектующими. "Требовались срочные действия. Поэтому перед авиастроителями были поставлены максимальные задачи в сжатые сроки", - заявил Чемезов.

Вместе с тем, по его мнению, в перспективе российским авиакомпаниям потребуется "даже больше (чем заложено в КПГА - ИФ) самолетов, ведь стоит задача обеспечить полный суверенитет в гражданской авиации". "Другое дело, что в моменте спрос уже не такой острый. Удалось наладить обслуживание иностранного парка, самолеты продолжают летать. Страхи, что завтра все встанет, ушли. Это значит, что процесс замены импортных бортов на отечественные должен быть более плавным и постепенным, по мере выработки ресурса", - считает глава "Ростеха".

"Коммерсантъ" писал в августе, что планы выпуска самолетов, заложенные в КПГА, могут быть пересмотрены в сторону сокращения. Сбалансировать "экономически оправданный спрос" и планы производства воздушных судов рекомендовали консультанты из Сбербанка и "Газпром нефти" по итогам аудита на заводах ПАО "ОАК" (входит в "Ростех"). Планы будут скорректированы в связи с изменениями модели авиаотрасли, объяснил "Интерфаксу" гендиректор ОАК Юрий Слюсарь (покинул эту должность ранее в ноябре).

Прибыльность авиапрома

По словам Чемезова, нужно работать над повышением прибыльности производителей авиатехники. Так он прокомментировал инициативу Минпромторга по пересмотру ставок лизинга воздушных судов таким образом, чтобы предприятия авиапрома не оставались в убытках.

"Я бы не говорил сейчас о конкретных мерах и цифрах. Эти вопросы надо обсуждать комплексно, вместе с нашими коллегами из Минпромторга и Минтранса. Но в одном я совершенно точно согласен с Антоном Андреевичем (Алихановым, главой Минпромторга - ИФ): необходимо повышать прибыльность поставок для производителей авиатехники. Чтобы они могли полученные средства не только тратить на операционную деятельность, но и вкладывать в дальнейшее развитие и научно-исследовательские разработки", - сказал глава "Ростеха".

Минпромторг выступает за пересмотр условий субсидирования лизинга авиатехники в России, которые в данные момент не позволяют формировать прибыль для отрасли авиастроения, заявлял ранее Алиханов. "На мой взгляд, будет требоваться пересмотр условий субсидирования лизинговых ставок (...) Потому что мы не можем формировать центры прибыли исключительно в коммерческих банках, в авиакомпаниях, в кооперационных поставщиках, которые поставляют материалы, сырье, комплектующие для авиастроительной отрасли, а авиастроительная отрасль у нас постоянно, значит, где-то в минусе, и мы постоянно бегаем и ищем источник для покрытия разницы в цене", - говорил министр.