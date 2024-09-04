Песков заявил об отсутствии попыток форсировать переговоры по "Силе Сибири - 2"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Никто не пытается форсировать переговоры о заключении контрактов на поставки газа по трубопроводу "Сила Сибири - 2", заявили в Кремле.

"Это коммерческие переговоры, их никто не пытается привязать к какой-то дате, к какому-то визиту. Там всегда есть свои нюансы. Они проговариваются странами. Как только переговоры будут завершены, будут достигнуты результаты", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, когда можно ожидать заключения контрактов на поставки газа по "Силе Сибири - 2".