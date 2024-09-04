Мобильный оператор Tele2 сменил название на T2 и обновил бренд

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Оператор мобильной связи Tele2 (ООО "Т2 Мобайл") изменил название на T2 и провел ребрендинг, говорится в сообщении компании.

"Новый бренд сохраняет преемственность с наследием компании, соответствует новому содержанию и ориентирован на будущие цели - стать номером один на рынке мобильной связи", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что изменения обусловлены эволюцией в продуктовых решениях, техническом развитии, сервисе оператора.

"С 2017 года стратегия и место компании на рынке мобильной связи кардинально изменились. Tele2, которая вышла на третье место по числу абонентов, переросла рамки текущего бренда. Настало время адаптировать форму к содержанию", - говорится в релизе.

Также смена бренда обусловлена истекающим сроком лицензии шведской Tele2 A.B. на его использование.

"Оператор заблаговременно подготовился к истечению сроков действия лицензии на право использовать шведский бренд", - пояснили в компании.

Там уточнили, что подготовка к ребрендингу началась два года назад. Новый логотип и название бренда разрабатывались in-house, без участия агентства.

До конца 2024 года оператор переоформит в новом стиле все монобрендовые салоны и около 95% федеральной розницы.

Tele2 1 апреля объявил о намерении до конца 2024 года провести ребрендинг. Компания решила не продлевать лицензию шведского телеком-холдинга Tele2 на использование бренда, срок действия которой истекает 31 декабря 2024 года.

Шведская Tele2 AB в марте 2013 года продала ВТБ свою российскую "дочку" и предоставила право на использование бренда сроком на 10 лет. Позднее сотового оператора приобрел "Ростелеком" .