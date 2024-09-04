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РФПИ и оператор малотоннажных СПГ-проектов "Газпрома" договорились о сотрудничестве

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ООО "Газпром СПГ технологии" будут сотрудничать для привлечения инвестиций в проекты по развитию мало- и среднетоннажных производственных мощностей СПГ и комплексного развития инфраструктуры, сообщил РФПИ. Соответствующее объявление состоялось на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Газпром СПГ технологии" - единый оператор "Газпрома" в сфере проектов малотоннажного производства и использования СПГ. Компания реализует программу строительства более 60 комплексов по производству СПГ в ряде регионов России.

Помимо инвестиций в производственные и логистические мощности по поставке СПГ, стороны сфокусируются на проектах по развитию сети газозаправочных станций и автономной газификации, а также на внедрении и совершенствовании технологий в сфере производства и использования СПГ, говорится в сообщении РФПИ.

"С учетом запасов газа, которыми обладает Россия, рост объемов производства СПГ и переход на этот экологичный и эффективный энергоресурс стимулирует расширение логистических и инфраструктурных мощностей, включая АЗС, речные и морские порты, а также создание новых систем технологического управления и обслуживания, которые заместят зарубежные аналоги", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

Газпром РФПИ
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