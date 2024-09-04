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Сбер планирует поддерживать рост прибыли во II полугодии на уровне I полугодия

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует поддерживать рост прибыли во II полугодии на уровне темпов I полугодия (10-11%), результат будет зависеть от различных факторов, в том числе от динамики ключевой ставки ЦБ РФ, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов.

"Мы не ждем снижения прибыльности... В целом мы идем по тому плану, который для себя поставили. В первом полугодии мы выросли на 10-11%, примерно такой темп мы планируем выдерживать дальше. Понятно, что есть различные факторы, которые влияют в ту или иную сторону, в том числе решение ЦБ может частично затронуть, но глобальных изменений не будет", - сообщил Скворцов в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума.

Сбербанк ожидает сохранения или повышения ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании в сентябре, оценивает вероятность каждого решения как равную.

"Мы ожидаем примерно в равной вероятности и сохранение ставки на текущем уровне, и ее повышение. Максимум - это 20%, может быть и 19%", - сказал банкир, подчеркнув, что на решение повлияют свежие данные.

Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 10,7% - до 816,1 млрд рублей, во II квартале - на 10,1%, до 418,7 млрд рублей.

Банк в августе повысил прогноз по рентабельности капитала на 2024 год: ждет ее свыше 23% против более 22% ранее.

Сбербанк
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