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Blackstone покупает австралийского оператора дата-центров AirTrunk за $16,1 млрд

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Blackstone Inc. и Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) покупают австралийского оператора центров обработки данных (ЦОД) AirTrunk у Macquarie Group и PSP Investments.

Сумма сделки составит 24 млрд австралийских долларов ($16,1 млрд) с учетом долга AirTrunk, а также запланированных капиталовложений, говорится в пресс-релизе Blackstone.

Сделка, которая станет крупнейшей инвестицией Blackstone в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), требует одобрения австралийских регулирующих органов.

AirTrunk, созданная в 2015 году, является крупнейшим в АТР оператором дата-центров. Компания имеет существенное присутствие в Австралии, Японии, Малайзии, Гонконге и Сингапуре.

Совокупные мощности ее ЦОД составляют более 800 МВт, отмечается в пресс-релизе. Кроме того, AirTrunk владеет земельными участками для строительства дата-центров, что обеспечивает потенциал роста мощностей ее ЦОД в регионе до 1 ГВт.

Blackstone отмечает беспрецедентное увеличение спроса на цифровую инфраструктуру в условиях быстрого развития разработок в сфере искусственного интеллекта. Ее портфель, без учета сделки по покупке AirTrunk, включает инвестиции в размере $55 млрд в дата-центры, в том числе строящиеся, а также свыше $70 млрд - в планируемые проекты.

Согласно прогнозу Blackstone, объем капиталовложений в развитие дата-центров в США в следующие пять лет составит порядка $1 трлн, за пределами страны - также порядка $1 трлн.

Группа инвесторов во главе с подразделением Macquarie в сфере инфраструктурных инвестиций получило контроль над AirTrunk в 2020 году. Тогда компания была оценена в рамках сделки в 3 млрд австралийских долларов.

Blackstone США AirTrunk Австралия
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