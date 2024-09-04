Поиск

ОПЕК+ обсуждает отсрочку планируемого с октября увеличения нефтедобычи

ОПЕК+ обсуждает отсрочку планируемого с октября увеличения нефтедобычи
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ОПЕК+ обсуждает отсрочку планируемого с октября увеличения нефтедобычи на фоне снижения цен на нефть к минимальному за девять месяцев уровню, пишет агентство Reuters со ссылкой на трех источников в альянсе.

На прошлой неделе, пишет агентство, альянс решил продолжать реализацию плана увеличения нефтедобычи с октября на 180 тыс. баррелей в сутки, но рыночная волатильность из-за закрытия мощностей в Ливии и перспектив слабого спроса на нефть увеличили обеспокоенность внутри группы, сказал один из источников Reuters.

Другие собеседники агентства отмечают, что "есть предложение отложить повышение", а также, что на данном этапе отсрочка выглядит "весьма возможной".

Один из источников "Интерфакса" сообщил, что дискуссии насчет действий альянса продолжаются и возможны любые варианты.

Кроме официальных квот альянса, действуют добровольные дополнительные сокращения восьми стран ОПЕК+ - сокращение на 1,65 млн б/с к квотам, объявленное в апреле 2023 года, действует до конца 2025 года.

Сокращение на 2,2 млн б/с, объявленное в ноябре прошлого года, действует до октября 2024 года, и затем оно постепенно, на ежемесячной основе сворачивается в течение года.

Однако страны-добровольцы (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман) подчеркивали, что могут отказаться от наращивания или развернуть его в обратную сторону в зависимости от ситуации на рынке.

ОПЕК+ нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефтяники в августе получили из бюджета по топливному демпферу 163,3 млрд руб.

Минфин РФ увеличит объем покупки валюты/золота с 6 сентября в семь раз

Минфин РФ увеличит объем покупки валюты/золота с 6 сентября в семь раз
Восточный экономический форум - 2024

Сбер оценил шансы сохранения ставки ЦБ и ее повышения до конца года как равные

Сбер оценил шансы сохранения ставки ЦБ и ее повышения до конца года как равные

Авторынок РФ в августе показал рекордный для этого месяца объем продаж за 10 лет

Авторынок РФ в августе показал рекордный для этого месяца объем продаж за 10 лет

Глава Минэнерго назвал стабильной ситуацию с обеспечением нефтепродуктами

Мобильный оператор Tele2 сменил название на T2 и обновил бренд

Восточный экономический форум - 2024

"Соллерс" начал выпуск туристических автобусов во Владивостоке

Восточный экономический форум - 2024

ОАК и ГТЛК договорились о поставках 238 самолетов в 2027-2032 годах

ОАК и ГТЛК договорились о поставках 238 самолетов в 2027-2032 годах

Фондовые индексы США завершили торги резким снижением

Фондовые индексы США завершили торги резким снижением
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });