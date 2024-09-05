Нефть Brent подорожала до $72,96 за баррель

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в четверг на данных Американского института нефти (API) о резком снижении запасов в США.

Согласно оценкам API, резервы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,4 млн баррелей. Такое сокращение, если оно подтвердится официальными данными, станет самым существенным с июня.

Миэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране в 18:00 по Москве.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $72,96 за баррель, что на $0,26 (0,36%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $1,05 (1,4%), до $72,7 за баррель, минимума с июня 2023 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,24 (0,35%), до $69,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,14 (1,6%), до $69,2 за баррель, самого низкого значения с декабря.

Нефть резко подешевела с начала этой неделе на сигналах ослабления экономической активности в США и Китая, а также благодаря надеждам на то, что Ливия в скором времени возобновит производство и экспорт нефти из восточной части страны.

Появившиеся в СМИ в среду сообщения о том, что ОПЕК+ может отложить планируемое повышение добычи, не смогли остановить падение рынка. Как Brent, так и WTI, потеряли в цене более 5% с начала этой недели.

"Поскольку перспективы роста спроса являются неопределенными, и существенные перебои в поставках кажутся маловероятными, все внимание теперь направлено на действия ОПЕК+", - отмечает главный аналитик Rystad Energy Светлана Третьякова.

Аналитики Citi считают возможным повышение цен на нефть в ближайшее время в рамках технической коррекции после падения рынка, однако предупреждают, что без продления ОПЕК+ действующих ограничений рынок может потерять уверенность в том, что альянс способен своими действиями удерживать нефть около уровня в $70 за баррель.

В этом случае средняя цена Brent в 2025 году будет составлять около $60 за баррель, приводит мнение экспертов Citi Market Watch.