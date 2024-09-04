Полномочия президента ГК "Элемент" Иванцова продлены на три года

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Элемент" (головная структура группы компаний в сфере микроэлектроники, созданной на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха") продлил полномочия президента Ильи Иванцова на три года, говорится в ее сообщении.

Иванцов переназначен главой ПАО с 3 сентября 2024 года по 2 сентября 2027 года.

"Элемент" создан в 2019 году. На этапе формирования АФК "Система" и "Ростех" включили в него 19 активов в сфере разработки, производства и дизайна микроэлектроники. Сейчас "Элемент" насчитывает около 30 предприятий в области микроэлектроники. Ключевыми активами являются завод по производству чипов "Микрон", Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) и Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ).

В конце мая "Элемент" провел IPO, по его итогам freefloat составил 14,3%.