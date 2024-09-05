Рубль утром подрос в паре с юанем в рамках коррекции после сильного падения накануне

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в четверг, рубль корректируется вверх после сильного падения по итогам предыдущих торгов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,656 руб. (-3,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,74 коп. выше уровня действующего официального курса.

Снижение потребительских цен в РФ с 27 августа по 2 сентября составило 0,02% после роста цен на 0,03% с 20 по 26 августа, сообщил в среду вечером Росстат.

Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с февраля 2023 года (с 21 по 27 февраля 2023 года снижение цен также составило 0,02% и тогда было вызвано падением цен на огурцы). В этот раз помимо сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию дефляция произошла на фоне значительного падения цен на авиабилеты (сразу на 8,8%)

С начала месяца снижение цен в РФ ко 2 сентября составило 0,01%, инфляция с начала года ко 2 сентября составила 5,17%.

Из данных за конец августа - начало сентября этого и прошлого годов следует, что на 2 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,90% с 9,02% на 26 августа (9,13% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 11 сентября.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 2 сентября на уровне 8,87% (министерство высчитывает годовую инфляцию исходя из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года), соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год с 15-16% до 16,9-17,4%, по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2024 году составляет 7,1% (вырос с 6,8% на начало августа).

Возможна пауза в действиях Банка России по ключевой ставке по итогам заседания в сентябре текущего года, учитывая неопределенность траектории инфляции и скорости охлаждения экономики, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Повышение ставки на 100 базисных пунктов - чрезмерно слабый шаг в случае, если инфляционные риски не будут снижаться", - отмечает эксперт в комментарии.

Нефть

Цены на нефть повышаются в четверг утром на данных Американского института нефти (API) о резком снижении запасов в США после резкого снижения по итогам предыдущих торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $72,87 за баррель, что на 0,25% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 1,4%, до $72,7 за баррель, минимума с июня 2023 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,22%, до $69,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,6%, до $69,2 за баррель, самого низкого значения с декабря.

Согласно оценкам API, резервы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,4 млн баррелей. Такое сокращение, если оно подтвердится официальными данными, станет самым существенным с июня.

Миэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране в 18:00 по Москве.

Нефть резко подешевела с начала этой недели на сигналах ослабления экономической активности в США и Китая, а также благодаря надеждам на то, что Ливия в скором времени возобновит производство и экспорт нефти из восточной части страны.

Появившиеся в СМИ в среду сообщения о том, что ОПЕК+ может отложить планируемое повышение добычи, не смогли остановить падение рынка. Как Brent, так и WTI, потеряли в цене более 5% с начала этой недели.