Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил восходящий коррекционный импульс по большинству blue chips на фоне позитивных новостей с проходящего во Владивостоке IX Восточного экономического форума (ВЭФ), а также некоторого улучшения внешней сырьевой конъюнктуры. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,8%, лидерами роста выступили акции ПАО "Сегежа групп" (+8,9%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2627,31 пункта (+0,8%), индекс РТС - 930,7 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 сентября, составляет 88,9288 руб. (+31,7 копейки).

АФК "Система" намерена увеличить долю в рамках допэмиссии дочернего лесопромышленного холдинга Segezha Group, сообщил "Интерфаксу" основатель корпорации Владимир Евтушенков в кулуарах ВЭФ. "Будет увеличивать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном изменении доли АФК в Segezha после SPO (сейчас составляет 62,2%). Евтушенков не стал комментировать возможный размер SPO, отметив, что "объем еще дискутируется". Привлеченных средств будет достаточно, чтобы решить проблему высокого уровня долга компании, заверил он.

Также подорожали расписки OZON (+4,6%), бумаги Сбербанка (+1,6% и +1,6% "префы"), "Северстали" (+1,6%), ОК "Русал" (+1,3%), "ТКС Холдинг" (+1,3%), АФК "Система" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "РусГидро" (+1%), "Роснефти" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "НЛМК" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,1% "префы"), "МТС" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Новость дополняется